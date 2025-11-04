Language
    Bihar Chunav: तेजस्वी यादव से मुंगेरीलाल का कनेक्‍शन! केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की चांद-तारे की भी चर्चा

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:16 PM (IST)

    भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने एनडीए की उपलब्धियों पर जोर दिया और पहले चरण के चुनाव में जीत का विश्वास जताया। प्रधान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। बिहार में पहले चरण का मतदान छह नवंबर को है।

    प्रेस वार्ता करते केंद्रीय मंत्री व बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया।

    भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से प्रधान ने कहा कि सत्ता में आने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने लोगों को दिखा हैं। चांद-तारे तोड़कर देने जैसे वादे कर रहे हैं।

    महागठबंधन हवा में महल बना रहा है। एनडीए के पास नीतीश कुमार के 20 साल एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की 11 वर्ष की उपलब्धियां ही सबसे बड़ा आधार हैं। प्रधान ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए 70 प्रतिशत वोटिंग की उम्मीद भी जताई है।

    पहले चरण में जीत सुनिश्चित

    एनडीए के प्रदर्शन पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा छह नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में जीत सुनिश्चित करेगी।

    मतदाताओं से भाजपा को समर्थन देने की अपील की, ताकि बिहार में एक स्थिर और प्रगतिशील सरकार बन सके।प्रधान ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा।

    एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है और नेतृत्व में कोई भ्रम नहीं है। एनडीए पहले एवं दूसरे फेज के मतदान में बड़ी बढ़त हासिल कर चुका है। 

    राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग महिला आरक्षण विधेयक को फाड़ने का दुस्साहस कर चुके हैं, आज वही महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं जो कि हास्यास्पद है।

    गौरतलब है कि बिहार में दो चरणों में मतदान होना है। इसमें पहले चरण का मतदान छह नवंबर को है। इसके लिए प्रचार की अवध‍ि मंगलवार शाम समाप्‍त हो गई। इसके साथ ही अब प्रत्‍याशि‍यों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। चुनाव को लेकर आयोग व प्रशासन ने कड़ी चौकसी की व्‍यवस्‍था की है। 