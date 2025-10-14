BJP Candidate List 2025: भाजपा ने 10 विधायकों के टिकट पर चलाई कैंची, 1 सीट पर आगे बढ़ी विरासत की सियासत
भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 10 विधायकों का टिकट काटा गया है। दरभंगा के गौड़ाबौराम में सवर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को टिकट मिला, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी। सीतामढ़ी से जदयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को भी मौका मिला है। पार्टी ने कई विधायकों का टिकट विभिन्न कारणों से काटा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची में 71 को टिकट दिया है। इसमें 10 निवर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। दरभंगाजिले के गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से विधायक सवर्णा सिंह की जगह उनके पति एवं पूर्व आयकर अधिकारी सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सुजीत ने एक दिन पहले (13 अक्टूबर) बीजेपी की सदस्यता ली थी। 14 को आई पहली सूची में टिकट पाने में सफल रहें है।
हालही में सुजीत ने मुख्य आयकर आयुक्त के पद से वीआरएस(स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति) ली थी। इसी तरह एक दिन पहले 13 अक्टूबर को बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करने वाले सीतामढ़ी से जदयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को पार्टी ने मौंका दिया है। पिंटू के अतिरिक्त पार्टी ने जिन आठ विधायकों का टिकट काटा है उनमें रीगा विधानसभा क्षेत्र से मोतीलाल प्रसाद, औराई से रामसूरत राय, राजनगर से रामप्रीत पासवान, कुम्हरार से अरुण सिन्हा, पटना साहिब से विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, कटोरिया से निकी हेम्ब्रम, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, आरा से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं पूर्व कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह नाम सम्मिलित है।
सूची में सीतामढ़ी से पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार का टिकट स्वास्थ्य कारणों से काटा गया है। जबकि आरा से अमरेन्द्रप्रताप सिंह, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट उम्र एवं अन्य कारणों से काटा गया है।
अरुण सिन्हा की टिकट कुम्हारार से सत्ता विरोधी लहर एवं अन्य कारणों से काटा गया। औराई विधायक रामसूरत के विरुद्ध भी क्षेत्र में भारी विरोध एवं पार्टी और निजी एजेंसियों के सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है।
मधुबनी जिले के राजनगर विधायक रामप्रीत पासवान की जगह पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ता सुजीत पासवान को उतारकर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।