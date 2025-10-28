बिहार चुनाव से पहले BJP का बड़ा बयान — “जनता हमारे काम से खुश, कोई चुनौती नहीं”

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी जैसे-जैसे तेज़ हो रही है, सियासी बयानबाज़ी भी अपने चरम पर पहुँचने लगी है। इसी क्रम में बिहार के पंचायती राज मंत्री और भाजपा नेता केदार प्रसाद गुप्ता ने दावा किया है कि राज्य में एनडीए के सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में विकास के कई काम हुए हैं, जिनका असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुप्ता ने कहा, “बिहार में कोई चुनौतियाँ नहीं हैं क्योंकि एनडीए सरकार के तहत जनता के लिए काफी काम किए गए हैं। हम स्पष्ट रूप से बदलाव देख सकते हैं। ” उनके मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, जिससे आम जनता का भरोसा सरकार पर और मजबूत हुआ है।

विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और एनडीए गठबंधन आत्मविश्वास से भरा नज़र आ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुँचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचा रहे हैं। भाजपा का फोकस इस बार युवा वोटरों और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों पर है। वहीं, विपक्ष महागठबंधन लगातार महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए सरकार का अब तक का प्रदर्शन चुनावी परिणामों में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के बल पर एनडीए को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, विपक्षी दल भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे दमखम से जुटे हैं।