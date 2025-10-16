बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोदी सहित निरहुआ, पवन सिंह और रविकिशन बने भाजपा के स्टार प्रचारक

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी है। पार्टी ने सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम पांच शीर्ष प्रमुख नेताओं में सम्मिलित किया है।शिवराज सिंह चौहान, बिहार के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह एवं योग आदित्य नाथ एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को दस शीर्ष स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है।

इसके अतिरिक्त असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम शीर्ष 15 स्टार प्रचारक में है।

इसी तरह बिहार के सह प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अतिरिक्त पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणी देवी, मंत्री प्रेम कुमार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव, राजीव प्रताप रूढ़ी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, झारंखड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद प्रदीप सिंह, गोपालजी ठाकुर, मंत्री जनक राम, भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंहसांसद रवि किशन एवं दिनेश लाल यादव निरहुआ नाम भी स्टार प्रचारक की सूची में है।