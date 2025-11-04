राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में राजस्थान माॅडल लागू होना चाहिए। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को जनता मौका दे तो वह यह कर सकते हैं।

उन्होंने पटना में प्रेस वार्ता में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महिलाओं को दस हजार रुपये वार्षिक सहायता, कृषि बिजली बिल में राहत, महिलाओं के लिए फ्री मोबाइल और इंटरनेट योजना और सरकारी भर्ती को पारदर्शी बनाकर युवाओं को नौकरी के अवसर दिए।अ

नीतीश कुमार की राजनीत‍िक यात्रा अंत‍िम पड़ाव पर अब वक्त आ गया है कि बिहार 20 साल का हिसाब मांगे और नई दिशा में आगे बढ़े। गहलोत ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।

जो व्यक्ति हर कुछ सालों में अपनी विचारधारा बदल देता है, वह जनता के विश्वास के काबिल नहीं रह जाता। बिहार में बदलाव की हवा अब बवंडर बन चुकी है।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग 62 हजार करोड़ के पावर स्कैम पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो उनका मौन सबसे बड़ा बयान बन जाता है।

भारत के लोकतंत्र का टेस्‍ट है यह चुनाव

खेड़ा ने कहा कि यह चुनाव भारत के लोकतंत्र का टेस्ट है। कांग्रेस इस बार किसी पद या कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में है। खेड़ा ने कई चुनाव से जुड़े अन्‍य पहलुओं पर भी विस्‍तार से अपनी बातें रखीं।