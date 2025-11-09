Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों को बिहार दिखाएगा बाहर का रास्ता', अखिलेश सिंह ने बताई पार्टी की रणनीति

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार की जनता हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में बदलाव की लहर है और लोग सांप्रदायिक राजनीति को नकार देंगे। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है और विकास व सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब तमाम पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के पहले बाजी मारने के लिए दिन-रात एक कर रही हैं। सियासत हर रोज नए रंग बिखरा रही है।

    ऐसे वक्त में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने गठबंधन की रणनीति, सीट बंटवारे के समीकरण से लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता, राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस के भविष्य जैसे मुद्दों पर जागरण के साथ साक्षात्कार में विस्तार से अपनी बात रखी। जागरण के विशेष संवाददाता सुनील राज के साथ बातचीत के अंश।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले चरण का चुनाव हो चुका है। मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। इसके क्या संकेत हैं?

    इस देश-प्रदेश की राजनीति का इतिहास रहा है कि जब भी और जहां भी औसत से ज्यादा मतदान होता है वह परिवर्तन के लिए होता है। बिहार में भी परिवर्तन की लहर पहले से चल रही है। हम लोग इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। मैंने बार-बार कहा है कि एनडीए और नीतीश कुमार अब इतिहास हो गए हैं और उन्हें अब नहीं आना है।

    बिहार में कहते हैं कि नीतीश कुमार की छवि पर वोट पड़ते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको?

    नीतीश कुमार की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर मैं भी बात नहीं उठा रहा। परंतु अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। अब पहले वाले नीतीश जी तो रहे नहीं। 2005 से 2012 तक के नीतीश कुमार के कार्यकाल की मैं भी प्रशंसा करता हूं, लेकिन 12 के बाद उनका शासन-प्रशासन ढीला रहा और भाजपा भी हावी होती चली गई। अब विकास को आगे बढ़ाने का कोई नैरेटिव नहीं रह गया है। भाजपा का प्रभुत्व जदयू पर बढ़ता गया है। जो इस चुनाव को प्रभावित करेगा।

    अगर बिहार में विजय करते हैं तो 2029 राहुल गांधी देश में पीएम का फेस होंगे क्या?

    राहुल गांधी तो हैं ही। नैचुरल च्वाइस भी वहीं हैं। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प कहां हैं।

    इस बार चुनाव में एक बार फिर जंगलराज का मुद्दा हावी है। पीएम तक ने कनपट्टी और कपार की बात कही। कैसे देखते हैं आप?

    बिहार में 20 और देश में 11 वर्ष से इनकी सरकार है बावजूद यहां सर्वाधिक पलायन है और बेरोजगारी है। ऐसा किसी स्टेट में नहीं। कोई उद्योग धंधा बीस साल में नहीं लगा सके वैसे लोग तो जंगलराज की बात ही करेंगे कनपट्टी और कपार की बात करेंगे। देश की आजादी के इतने प्रधानमंत्री हुए सबने भाषा की मर्यादा बनाए रखी, लेकिन पीएम मोदी बंगाल में दीदी ओ दीदी, बिहार में कट्टा-कपार करके भाषा की मर्यादा को भी तार-तार कर देते हैं। उन्हें ऐसी भाषा से बचाना चाहिए।

    कांग्रेस यूं तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन महागठबंधन में सीएम-डिप्टी सीएम की रेस में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी?

    कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता कभी पद प्राप्ति की रही नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उदाहरण हैं। कांग्रेस की प्राथमिकता आरएसएस-भाजपा के साम्प्रदायिक एजेंडा को इनके कामकाज के तरीके को हराना है। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी जाति बिरादरी को प्रतिनिधित्व मिलेगा यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं।

    बिहार के चुनाव का देश पर क्या प्रभाव पड़ता दिखता है?

    बिहार का चुनाव बेहद अहम है। इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर तो पड़ेगा ही देश की राजनीति भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगी। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने बताया है कि जब-जब बिहार की राजनीति प्रभावित हुई है तो देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिहार इस बार इतिहास लिख रहा है और भविष्य में देश भी एक नए इतिहास की पटकथा लिखने में जुट गया है।

     