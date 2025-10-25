Bihar Chunav 2025: सात लाख दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक घर से डालेंगे वोट, डाक मतपत्र से मतदान का मिलेगा मौका
बिहार चुनाव 2025 में सात लाख से अधिक दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मतदाताओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। यह कदम शारीरिक रूप से कमजोर मतदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव में सात लाख से अधिक मतदाताओं को उनके घर पर पोलिंग बूथ भेजकर मतदान कराएगा। यह सुविधा दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं कोविड प्रभावित वोटरों को मिलेगी। उनके लिए डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है। डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को प्रपत्र-12 डी में सभी आवश्यक विवरण देते हुए 15 व 18 अक्टूबर तक आवेदन करना था। डाक मतपत्र सुविधा की मांग करने वाले ऐसे आवेदन चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तारीख के उपरांत के पांच दिनों की अवधि के दौरान आरओ के पास पहुंच गया है। इन मतदाताओं को अब उनके घर पोलिंग बूथ भेजकर डाक मतपत्र से छह एवं 11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।
दो मतदान अधिकारी कराएंगे मतदान
आयोग के निर्देश पर ऐसे मतदाताओं से एक मतदान दल जिसमें दो मतदान अधिकारी सम्मिलित होंगे वोट डलवाएगा। मतदान दल में एक माइक्रो आब्जर्वर, एक वीडियो ग्राफर एवं सुरक्षाकर्मी मतदाता के पते पर मतदान कक्ष सहित जाएंगे। मतदाता को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवाएगा। मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करनेवाले मतदाताओं की कुल संख्या सात करोड़ 41 लाख 92 हजार है। इनमें पुरुष मतदाता 3,92,07,804 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,49,82,828 है।
चार लाख से अधिक हैं वरिष्ठ नागरिक
मंगलामुखी मतदाता कुल 1725 हैं। आयोग द्वारा जिन विशेष श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है उनमें दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7,20,709 है जबकि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 4,03,985 है। राज्य में कुल 11 लाख से अधिक विशेष श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है स्तर पर पोस्टल बैलेट जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में आवश्यकता के अनुसार प्रिंट कराया जाएगा।
