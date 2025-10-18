बिहार चुनाव 2025: पहले चरण के नामांकन में 1198 दावेदार, चुनावी रणभूमि में परंपरा और पहचान की टक्कर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए नामांकन में 1198 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। यह आंकड़ा न केवल चुनावी प्रतियोगिता की तीव्रता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ दलों और गठबंधनों के दायरे में सीमित नहीं है — यह अब छवि, प्रतीक, विचारधारा और पहचान की नई लड़ाई बन चुकी है।

एक तरफ दिग्गज, दूसरी तरफ जनलोकप्रिय चेहरे परंपरागत राजनीतिक संरचना को चुनौती देने वाले चेहरों की इस बार भरमार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जैसे अनुभवी नेता जहां सीवान से मैदान में हैं, वहीं इस बार कई गैर-राजनीतिक चेहरों ने भी अपने तरीके से चुनाव को नया मोड़ दे दिया है।

लोकगायक खेसारी लाल यादव ने छपरा से नामांकन दाखिल कर यह साफ कर दिया कि स्टारडम अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं।

लोकगायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें मिथिला की आवाज़ कहा जाता है, अलीनगर से चुनावी मैदान में हैं।

दीपा मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की बहू हैं, इमामगंज से जदयू की प्रत्याशी बनी हैं। ये चेहरे यह दर्शाते हैं कि अब दलों की रणनीति केवल संगठन या जातिगत समीकरणों पर नहीं, बल्कि जनभावनात्मक जुड़ाव और सोशल मीडिया प्रभाव पर भी टिकी है।

महागठबंधन: विचारधारा और सामाजिक समीकरण पर अडिग महागठबंधन (INDIA गठबंधन) के लिए यह चुनाव अपने पारंपरिक सामाजिक आधार और विचार आधारित राजनीति की परीक्षा भी है। कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों ऋषि मिश्र (जाले) अमित कुमार सिंह उर्फ टुन्ना (रीगा) वी.के. रवि (पूर्व DGP, तमिलनाडु) – रोसड़ा (सु) अमरेश कुमार (लखीसराय) बिजेंद्र चौधरी (मुजफ्फरपुर) संजीव सिंह (वैशाली) भाकपा (CPI) प्रत्याशी मोहित पासवान (राजापाकड़, सु) शिव प्रकाश यादव (बिहारशरीफ) लक्ष्मण पासवान (रोसड़ा, सु) माकपा (CPM) प्रत्याशी: सत्येंद्र यादव (मांझी) श्यामा भारती (हायाघाट) महागठबंधन के इन उम्मीदवारों की रणनीति स्पष्ट है — सामाजिक न्याय, विचारधारा और वर्गीय प्रतिनिधित्व के एजेंडे को फिर से केंद्र में लाना। जिलावार नामांकन — विकल्पों की भीड़, पर किसकी पहचान साफ? इस बार कई जिलों में दर्जनों उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, जिससे मतदाताओं के सामने विकल्प तो बढ़े हैं, लेकिन चुनावी समीकरण उतने ही जटिल हो गए हैं। समस्तीपुर जिले में: उजियारपुर (17), समस्तीपुर (16), वारिसनगर (16), हसनपुर (15), मोरवा (11) बेगूसराय में: बेगूसराय (17), साहेबपुर कमाल (15), मटिहानी (9) सारण में: छपरा (16), मांझी (15), बनियापुर (11), गड़खा (16), अमनौर (15) वैशाली में: हाजीपुर (21), महनार (20), राजापाकड़ (14), पातेपुर (11), राघोपुर (17) यहां एक अहम सवाल उठता है — क्या इतने सारे चेहरों के बीच आम मतदाता किसी एक को लेकर स्पष्ट हो पाएगा? वोटों का संभावित बिखराव कई सीटों पर ट्राईएंगल और मल्टीकॉर्नर फाइट को जन्म देगा, जिससे समीकरण और भी पेचीदा होंगे।