Bihar Elections: कुढ़नी व मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 20-20 प्रत्याशी, सबसे कम अलौली, भोरे व परबत्ता में उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नाम वापसी के बाद औसतन हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से अधिक प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सभी विधानसभा क्षेत्र की ओर से भेजे गए प्रत्याशियों की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 20-20 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी एवं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं। सबसे कम प्रत्याशियों की संख्या तीन विधानसभा क्षेत्रों में हैं। इसमें गोपालगंज जिले के भोरे, खगड़िया जिले में अलौली एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र हैं। तीनों सीट सिर्फ पांच-पांच प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा।

पहले चरण की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1690 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जांच के बाद 1375 नामांकन पत्र वैध पाए गए। 315 नामांकन पत्र अवैध होने के कारण रद हो गए। पहले चरण में दो दिनों में कुल 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। अब 1314 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले चरण में मतदान छह नवंबर को सुबह सात बजे से कराया जाएगा।

पांच विधान सभा में लगेंगे दो-दो बैलेट यूनिट पहले चरण में छह नवंबर को होने वाले मतदान में कुल पांच ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर दो-दो बैलेट यूनिट (बीयू) का प्रयोग होगा। इनमें प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक है। एक बैलेट यूनिट में 15 प्रत्याशियों के नाम के बटन के अलावा एक नोटा का बटन होता है।