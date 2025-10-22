Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Elections: कुढ़नी व मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 20-20 प्रत्याशी, सबसे कम अलौली, भोरे व परबत्ता में उम्मीदवार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:39 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 20-20 प्रत्याशी हैं, जबकि अलौली, भोरे और परबत्ता में सबसे कम 5-5 उम्मीदवार हैं। 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नाम वापसी के बाद औसतन हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से अधिक प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सभी विधानसभा क्षेत्र की ओर से भेजे गए प्रत्याशियों की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 20-20 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी एवं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं। सबसे कम प्रत्याशियों की संख्या तीन विधानसभा क्षेत्रों में हैं। इसमें गोपालगंज जिले के भोरे, खगड़िया जिले में अलौली एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र हैं। तीनों सीट सिर्फ पांच-पांच प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा।

    पहले चरण की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1690 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जांच के बाद 1375 नामांकन पत्र वैध पाए गए। 315 नामांकन पत्र अवैध होने के कारण रद हो गए। पहले चरण में दो दिनों में कुल 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। अब 1314 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले चरण में मतदान छह नवंबर को सुबह सात बजे से कराया जाएगा।

    पांच विधान सभा में लगेंगे दो-दो बैलेट यूनिट

    पहले चरण में छह नवंबर को होने वाले मतदान में कुल पांच ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर दो-दो बैलेट यूनिट (बीयू) का प्रयोग होगा। इनमें प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक है। एक बैलेट यूनिट में 15 प्रत्याशियों के नाम के बटन के अलावा एक नोटा का बटन होता है।

    ऐसे में 15 से अधिक प्रत्याशी होने के कारण डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में (16 प्रत्याशी), बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में (17 प्रत्याशी), कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में (20 प्रत्याशी), मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में (20 प्रत्याशी) और महनार विधानसभा क्षेत्र में (18 प्रत्याशी) में दो-दो बैलेट यूनिट का प्रयोग होगा।

     