    Bihar Election 2025: जदयू, राजद, माले, जन सुराज सहित अन्य 100 से अधिक प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:08 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसमें 100 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। जदयू, राजद, माले और जनसुराज समेत कई दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आयोग द्वारा ईसीआइनेट पर नामांकन पत्रों को अपलोड किया जा रहा है। प्रमुख नेताओं में हरिनारायण सिंह, उमेश सिंह कुशवाहा और ललित यादव शामिल हैं।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया जा रहा है। मंगलवार देर रात तक करीब 100 से अधिक प्रत्याशियों ने 175 सेटों में नामांकन पत्र भरा है।

    कुछ प्रत्याशियों ने एक तो किसी ने दो सेट और कई ने तीन सेटों में नामांकन पत्र जमा किया है। आयोग द्वारा तैयार ईसीआइनेट पर सभी जिला के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों को अपलोड़ किया जा रहा है।

    मंगलवार को जिन प्रमुख नेताओं ने नामांकन पत्र भरा है उनमें हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने महनार से, राजद के ललित यादव ने दरभंगा ग्रामीण से, जदयू के सिद्धार्थ पटेल ने वैशाली से, मोकामा में जदयू के अनंत कुमार सिंह, राजद डॉ. संजीव कुमार ने परबत्ता से, माले के महानंद सिंह ने अरवल से, आप के योगी चौपाल ने कुशेश्वर स्थान से, जन सुराज की अर्चना ने नवीनगर से पर्चा भरा है।

    बीजेपी ने जारी की लिस्ट, नौ देवियों को मिली पहली सूची में जगह

    दूसरी ओर, मंगलवार को बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। भाजपा ने पहली सूची में आधी आबादी के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया किया है। नौ में छह निवर्तमान विधायक हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी पहली सूची में जगह दी है।

    पार्टी ने बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा सुरक्षित सीट से कविता देवी पासवान, वारसलिगंज से अरुणा देवी एवं जमुई से श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारा है। जबकि नरपतगंज से पूर्व विधायक देवंती यादव, किशनगंज से तीन दो बार हार का सामना कर चुकी स्वीटी सिंह एवं औराई से पहली बार रमा निषाद को टिकट दिया है।

    सूची में पहली बार प्रत्याशी बनाई गई रमा निषाद को औराई से पूर्व मंत्री एवं निवर्तमान विधायक रामसूरत राय का टिकट काटकर सूची जगह दी गई है। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं, साथ हाजीपुर नगर परिषद की पूर्व मुख्य पार्षद भी रहीं है। जमुई कि निवर्तमान विधायक श्रेयसी सिंह लगातार तीसरी बार मैदान में उतर रही है।

    अररिया जिले के नरपतगंज से निवर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर पूर्व विधायक देवंती यादव को मौंका दिया है। परिहार से निवर्तमान विधायक गायत्री देवी को पार्टी ने फिर से मौंका दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मामूली वोट से जीतीं एवं संगठन के प्रति समर्पित रहें दिवंगत पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में भारी विरोध के बावजूद टिकट बचाने में सफल रही हैं।