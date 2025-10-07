Bihar Election: बिहार चुनाव को लेकर बंगाल, यूपी और झारखंड की सीमा पर बढ़ी निगरानी; बनेंगे नए चेकपोस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पड़ोसी राज्यों से अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान करने चेकप्वाइंट पर नाकाबंदी करने और अवैध शराब और नकदी के आवागमन को रोकने में सहयोग मांगा गया है। मतदान के दिन सीमावर्ती इलाकों को सील रखा जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की विधि-व्यवस्था को लेकर पड़ोसी राज्यों बंगाल, उत्तरप्रदेश और झारखंड की सीमा पर भी पुलिस-प्रशासन को अलर्ट किया गया है। पड़ोसी राज्यों से शराब और नकद तस्करी के स्पाट और सीमावर्ती क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की शरण स्थलियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इसको लेकर बीते दिनों मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पड़ोसी राज्यों बंगाल, उत्तरप्रदेश और झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह विभाग के सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान कर गिरफ्तारी करने, चेकिंग प्वाइंट चिह्नित कर नाकाबंदी करने और शराब व नगद राशि के अवैध आवागमन पर रोक लगाने की कार्रवाई में सहयोग मांगा। पड़ोसी राज्यों से शराब, गांजा, ड्रग्स की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर चुनाव के दौरान कड़ी निगरानी करने का अनुरोध भी किया गया।

पड़ोसी राज्य बनाएंगे नए मिरर चेकपोस्ट: चुनाव के दौरान अंतरर्राज्यीय तस्करी और अवैध आवागमन को रोकने के लिए कई स्पाट चिह्नित किए गए हैं, जिनकी सूची संबंधित राज्यों से साझा की गई है। इन स्थलों पर पड़ोसी राज्यों से मिरर चेकपोस्ट की स्थापना करने को कहा गय है।

पहले से जहां चेकपोस्ट हैं, उन्हें भी मजबूत करने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर समन्वय बैठक करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड की सीमा पर वामपंथियों पर नजर: बिहार में वामपंथी गतिविधियों पर बहुत हद तक नियंत्रण किया जा चुका है, मगर चुनाव के दौरान पड़ोसी राज्य झारखंड में सक्रिय वामपंथियों के बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। ऐसे में झारखंड की सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए चेकपोस्ट के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

मतदान की दिन सील रहेगी सीमा, कार्ययोजना तैयार: विधनसभा चुनाव के मतदान के दौरान सीमावर्ती इलाकों को सील रखा जाएगा। इसको लेकर कार्ययोजना बनाई जा चुकी है। समन्वय बैठक के दौरान पड़ोसी राज्यों से इसके क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील की गई।