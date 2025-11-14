कलाधर और संजीव ने रचा इतिहास, बिहार में 50,000+ मतों से जीतने वाले Top 12 में कौन-कौन?

डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश-मोदी की जोड़ी का कमाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी चली है। कई उम्मीदवारों ने 50,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर अपनी धाक जमाई है। इन बड़ी जीत में रूपौली से कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया, जबकि राजधानी की दीघा सीट से संजीव चौरसिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

यह जीत राज्य की जनता के निर्णायक जनादेश को दर्शाती है। कलाधर प्रसाद मंडल ने रूपौली में 73,572 वोटों के विशाल मार्जिन से बीमा भारती (RJD) को हराकर इतिहास रचा। वहीं, संजीव चौरसिया ने दीघा सीट पर 59,079 वोटों के अंतर से दिव्या गौतम (CPI-ML) को करारी शिकस्त दी।