कलाधर और संजीव ने रचा इतिहास, बिहार में 50,000+ मतों से जीतने वाले Top 12 में कौन-कौन?
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की लहर में कई उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की। रूपौली से कलाधर प्रसाद मंडल ने 73,572 वोटों से जीत हासिल की, जबकि दीघा से संजीव चौरसिया ने 59,079 वोटों से जीत दर्ज की। कुल 12 उम्मीदवारों ने 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की, जो मतदाताओं के अटूट विश्वास को दर्शाता है। नीतीश-मोदी की जोड़ी ने बिहार में इतिहास रचा।
डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश-मोदी की जोड़ी का कमाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी चली है। कई उम्मीदवारों ने 50,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर अपनी धाक जमाई है। इन बड़ी जीत में रूपौली से कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया, जबकि राजधानी की दीघा सीट से संजीव चौरसिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
यह जीत राज्य की जनता के निर्णायक जनादेश को दर्शाती है। कलाधर प्रसाद मंडल ने रूपौली में 73,572 वोटों के विशाल मार्जिन से बीमा भारती (RJD) को हराकर इतिहास रचा। वहीं, संजीव चौरसिया ने दीघा सीट पर 59,079 वोटों के अंतर से दिव्या गौतम (CPI-ML) को करारी शिकस्त दी।
50 हजार से अधिक वोटों के अंतर से विजयी होने वाले प्रमुख उम्मीदवार और निकटतम प्रतिद्वंद्वी-
- रूपौली (रुपौली): कलाधर प्रसाद मंडल ने बीमा भारती (RJD) को 73,572 वोटों से हराया।
- दीघा : संजीव चौरसिया ने दिव्या गौतम (CPI-ML/L) को 59,079 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी।
- गोपालपुर: शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने 58,135 वोटों के अंतर से प्रेम सागर (VIP) पर जीत हासिल की।
- औराई: रमा निषाद ने 57,206 वोटों के भारी अंतर से भोगेंद्र सहनी (VIP) को हराया।
- राजगीर: कौशल किशोर ने 55,425 वोटों के अंतर से बिश्वनाथ चौधरी (CPI-ML/L) को पराजित किया।
- झंझारपुर: नीतीश मिश्रा ने 54,849 वोटों के मार्जिन से राम नारायण यादव (CPI) पर शानदार जीत दर्ज की।
- जमुई: श्रेयसी सिंह को 54,498 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली, उन्होंने शमशाद आलम (RJD) को हराया।
- धमदाहा: लेसी सिंह ने 54,436 वोटों के अंतर से अपनी सीट बरकरार रखी और संतोष कुशवाहा (RJD) को शिकस्त दी।
- आलमनगर: नरेन्द्र यादव ने 54,216 वोटों के भारी अंतर से नबीन कुमार (RJD) को हराया।
- पिरपैंती: मुरारी पासवान ने 53,107 वोटों के अंतर से राम विलास पासवान (RJD) पर विजय प्राप्त की।
- रोसड़ा: बिरेंद्र कुमार ने 50,265 वोटों के विशाल अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार को हराया।
- कहलगांव: शुभानंद मुकेश ने 50,112 वोटों के बड़े अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार को पराजित किया।
नीतीश-मोदी की जोड़ी पर मतदाताओं का विश्वास ने बिहार में इतिहास रच दिया है। यह निर्णायक जनादेश इन क्षेत्रों में मतदाताओं के अटूट समर्थन को दिखाता है, जिसने बिहार की राजनीति में कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।
