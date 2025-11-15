Language
    Bihar Election Result: एनडीए की लहर में भी कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों की जीत, भाजपा के 12 दावेदार पीछे छूटे

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:02 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ उम्मीदवार मामूली अंतर से हार गए। 101 में से 12 भाजपा प्रत्याशी जीतते-जीतते रह गए। कांग्रेस ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 6 जीते। कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहाँ कुछ उम्मीदवार कुछ दर्जन वोटों से हार गए। भाजपा की बड़ी जीत के बावजूद, कम अंतर से हुई हारें चर्चा का विषय रहीं।

    जीत के बाद खुश होते एनडीए प्रत्याशी

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में एक ओर जहां भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश सीटों पर बढ़त बनाई, वहीं कुछ उम्मीदवारों को बेहद मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के 101 में से 12 प्रत्याशी जीत की दहलीज छूते-छूते रह गए। कई सीटों पर अंतर इतना कम था कि देर रात तक मुकाबला रोमांचक बना रहा।

    कुछ भाजपा उम्मीदवार केवल कुछ दर्जनों या सैकड़ों वोटों से हार गए। बाइसी सीट पर भाजपा के विनोद कुमार को एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने 27,251 वोटों के बड़े अंतर से पछाड़ दिया। वहीं, बिस्फी में हरीभूषण ठाकुर को आरजेडी के आसिफ अहमद ने 8,107 वोटों से पराजित किया।

    चंपटिया में उमाकांत सिंह केवल 602 वोट से हारे। फोर्ब्सगंज में Vidya Sagar Keshari को कांग्रेस उम्मीदवार मनोज विश्वास ने बेहद पतले अंतर 221 वोटों से हराया। किशनगंज में स्वीटी सिंह 12,794 वोटों से कांग्रेस के क़मरूल होदा से पीछे रह गए।

    कोचाधामन में बीना देवी तीसरे स्थान पर रहीं। यहां एआईएमआईएम के सरवर आलम ने 81,860 वोट लेकर जीत हासिल की। सहारसा में भाजपा के आलोक रंजन को 2,038 वोटों से हार झेलनी पड़ी।

    राघोपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भाजपा के सतीश कुमार शुरू में बराबरी पर थे, लेकिन अंततः तेजस्वी यादव ने 14,532 वोटों से जीत दर्ज की। वारिसलीगंज में अरुणा देवी आरजेडी की अनीता से 7,543 वोटों से हार गईं।

    रामगढ़ में मुकाबला बेहद रोमांचक रहाअंत में भाजपा के अशोक सिंह मात्र 30 वोट से बसपा के सतीश कुमार यादव से हार गए।

    ढाका में पवन जायसवाल को 178 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि गोह सीट पर डॉ. रवीरंजन 4,041 वोटों से पीछे रहे।

    दूसरी तरफ, कांग्रेस जिसने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से केवल छह ही जीत दर्ज कर सके।
    विजयी उम्मीदवारों में सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, मनोज बिश्वास, अबिदुर रहमान, कमरुल होदा और मनोहर प्रसाद सिंह शामिल हैं।

    वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद ने जदयू के रिंकू सिंह को 1,675 वोटों से हराया। अररिया में अबिदुर रहमान ने 12,741 वोटों से जीत हासिल की। मनोहर प्रसाद सिंह ने भी 15,168 वोटों की मजबूत बढ़त के साथ जीत दर्ज की।

    कुल मिलाकर, जहाँ भाजपा बड़ी जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस सीमित सफलता पर संतोष करती दिखी। भाजपा के लिए थोड़ी निराशा भी रही, क्योंकि कई उम्मीदवार बेहद कम अंतर से हार गए—जो इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू भी रहा।