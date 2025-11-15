भुवनेश्वर वात्स्यायन पटना। बिहार विधानसभा के हर सत्र में गूंजने वाले चेहरों की आवाज नई विधानसभा में नहीं दिखेगी। चेहरे ऐसे कि बात-बात पर वेल में पहुंच जाएं। अध्यक्ष के आसन के नीचे फर्श पर धरने पर बैठ जाएं। प्रश्न काल के दौरान बीच में ही हस्तक्षेप कर दें। आसन के मना करने पर भी अपनी बात कहकर ही दम लें।

1- सत्यदेव राम ऐसे चेहरों में दरौली के भाकपा (माले) विधायक सत्यदेव राम का जिक्र सबसे पहले आता है। सदन के सुबह वाले सत्र मे जैसे ही कार्यवाही आरंभ हुई कि सत्यदेव राम अपनी सीट पर खड़े हो जाते और तेज आवाज में अपनी बात कहकर ही दम लेते। आसन उन्हें लाख समझाता कि आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा पर सत्यदेव राम शुरू रहते। इस बार सत्यदेव राम दरौली से चुनाव हार गए।

2- महबूब आलम इसी श्रेणी में एक नाम है भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम का। बात-बात पर वह वेल में पहुंच जाते थे। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महबूब आलम इस बार चुनाव हार गए। 3- सूर्यकांत पासवान भाकपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान भी इस बार विधानसभा में नहीं दिखेंगे। वह भी अपने दल की ओर से खूब बातें करते थे। शून्यकाल में नियमित रूप से सक्रिय रहने वाले ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवालकी आवाज भी इस बार विधानसभा में नहीं गूंजेगी। इस बार वह चुनाव हार गए हैं।

4- डॉ. रामानुज प्रसाद ध्यानाकर्षण की सूचना देने वालों में लगातार राजद के डॉ. रामानुज प्रसाद का नाम आता रहा। पर अब डॉ. रामानुज प्रसाद इस बार विधानसभा में नहीं दिखेंगे। वह चुनाव हार गए हैं। 5- रेखा देवी हाल के दिनों में मसौढ़ी की राजद विधायक रेखा देवी भी विधानसभा में खूब सक्रिय दिखतीं थी। वेल में अगर विपक्ष पहुंचता तो सबसे पहले वही जातीं। इस बार रेखा देवी चुनाव हार गयी हैं। तीन बड़े दिग्गज जो इस बार विधानसभा में नहीं दिखेंगे उनमें दो राजद के हेवीवेट और एक कांग्रेस के हैं।