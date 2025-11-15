Bihar Election Result: मोकामा से लेकर लालगंज तक...दबंगों की सीट पर किसका दबदबा?

विभाष कुमार, पटना। इस बार बाहुबल की अंतर्कथा से संबंधित दो अध्यायों पर ध्यान अपेक्षित है। दशकों बाद लालू प्रसाद रोड-शो के लिए निकले तो उस दानापुर में, जहां से जेल में बंद बाहुबली रीतलाल यादव पर राजद ने दांव लगा रखा था।

उससे पहले सासाराम में राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी नामांकन के तत्काल बाद हो चुकी थी। राजद यह दोनों सीटें हार चुका है। दबंग माने जाने वाले उसके कई प्रत्याशी दूसरी जगहों पर भी बुरी तरह मात खाए हैं।

हालांकि, ऐसे ही नाम-काम वाले एनडीए के प्रत्याशियों का बेड़ा पार लग गया है। संसदीय राजनीति में बिहार से बाहुबलियों की जीत और उद्भव का श्रेय वस्तुत: काली पांडेय को दिया जाता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे।

चुनावी राजनीति में बाहुबल के प्रदर्शन की एक पटकथा, बूथ कैप्चरिंग से भी जुड़ी है, जिसका श्रेय भी बिहार को ही जाता है। कांग्रेस के शासन-काल में 1957 में हुए चुनाव में बेगूसराय जिला के रचियाही गांव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी।

उसके आरोपित रहे कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह पिछली बार मटिहानी से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार हार गए। हालांकि, इस बार के चुनाव में बाहुबल की अनंत कथा देश-दुनिया तक गूंजी। सबसे तगड़ी और चर्चित लड़ाई मोकामा की रही, जहां बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनाव मैदान में उतारा गया था।