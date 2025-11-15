Bihar Election Result: सीट और वोटों की हिस्सेदारी में भी जदयू सबसे बड़ा विजेता

राज्य ब्यूरो, पटना। ऐसे तो एनडीए समग्रता में जीत की खुशी मना रहा है। लेकिन, खुशी मनाने का सबसे अधिक हक जदयू को है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नम्बर पर सिमटने की पीड़ा झेल रहे जदयू की झोली में विधानसभा की 85 सीटें आ गईं। उसे 42 सीटों का लाभ हुआ। उसके वोट प्रतिशत में 3.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उधर राजद महज 0.11 प्रतिशत वोट गंवा कर 75 से 25 सीटों पर आ गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद 146 सीटों पर लड़ा था। उसे 23.11 प्रतिशत वोट मिला था।

इसबार 143 सीटों पर लड़ने पर उसे 23 प्रतिशत वोट हासिल हुआ। जदयू की बड़ी सफलता यह रही कि उसकी सीटों की संख्या तो बढ़ी ही, वोट प्रतिशत में भी रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई।

2020 में जदयू 115 सीटों पर लड़ा था। 43 सीटें मिली। वोटों में 15. 39 प्रतिशत का हिस्सा मिला था। 2025 में लड़ने वाली सीटों की संख्या 101 रह गई। सीटों की संख्या बढ़ कर 85 हो गई।

वोट प्रतिशत 19.25 पर चला गया। यह 3.86 प्रतिशत की वृद्धि है। किसी एक दल के लिए सर्वाधिक है। भाजपा भी लाभ में रही। उसे 15 सीटों का लाभ मिला।

उसके वोट में केवल 0.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोजपा (रा) को भी बड़ा लाभ मिला। उसके 28 में से 19 उम्मीदवार जीते। यह पूर्ववर्ती लोजपा को 2005 मिली 29 सीटों की जीत से थोड़ी छोटी मगर चिराग पासवान के नेतृत्व में बड़ी जीत है।