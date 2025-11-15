Bihar Election Result: बिहार में BSP को मिली पहली झलक, रामगढ़ में सतीश यादव की रोमांचक जीत ने बदला समीकरण

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार एक ऐसी सीट रही, जिसने पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दे दी। यह सीट है रामगढ़, जहां बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। यह जीत इसलिए खास है क्योंकि बिहार की राजनीति में BSP को अक्सर हाशिये पर माना जाता रहा है और उसका प्रभाव सीमित दिखाई देता था, लेकिन इस बार रामगढ़ ने पार्टी को एक नई पहचान और पहली स्पष्ट झलक दी है।

सतीश कुमार सिंह यादव ने 72,689 वोट हासिल कर भाजपा के अशोक कुमार सिंह को मात्र 30 वोटों से हराया है। यह अंतर इतना कम था कि रातभर गिनती के दौरान सीट बार-बार पलटती रही। कई बार ऐसा लगा कि भाजपा बाजी मार लेगी, लेकिन अंतिम चरण में BSP प्रत्याशी ने मामूली अंतर से इतिहास रच दिया। भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को 72,659 वोट मिले। यह परिणाम खुद इस बात की गवाही है कि मतदाताओं के बीच मुकाबला अत्यंत कड़ा था। इतने कम अंतर से जीत दर्ज होना बिहार के चुनाव इतिहास में दुर्लभ है। इस सीट पर आरजेडी प्रत्याशी अजीत कुमार तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 41,480 वोट मिले। उनके और विजेता के बीच अंतर 31,209 वोट का रहा। इससे साफ है कि रामगढ़ का मुकाबला दो ध्रुवों BSP और BJP के बीच सिमट गया था।