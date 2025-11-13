Language
    Bihar Election Result 2025: रिजल्ट से पहले राजद MLC सुनिल कुमार सिंह का भड़काऊ बयान, FIR दर्ज

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के नतीजों से पहले राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह के भड़काऊ बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी संवेदनशील हो गया है। सभी राजनीतिक दल इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के विधान पार्षद सुनिल सिंह भड़काऊ भाषण देने के मामले में फंस गए हैं। राजद एमएलसी ने गुरुवार को कहा कि बिहार की जनता मतगणना में बेईमानी को लेकर आशंकित है। अगर इस बार कहीं बेईमानी होगी तो सड़कों पर नेपाल जैसा दृश्य दिखेगा। पूरी तरह जनता सड़क पर आकर विरोध करेगी, जैसा नेपाल में विरोध किया था।

    सुनिल सिंह के इस बयान के बाद पुलिस मुख्यालय व डीजीपी के निर्देश पर उनके विरुद्ध पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साइबर थाने की दारोगा खुशबू कुमारी के आवेदन में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनिल सिंह के द्वारा विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में भड़काऊ शब्द बोला जा रहा है।

    कहा गया कि मतगणना में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा। इससे लोगों में घृणा-वैमनस्य की भावना उत्पन्न होने की आशंका है। इसके साथ लोक शांति भंग होने की स्थिति हो सकती है, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। राजद एमएलसी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 174, 353, 352 और 123 (4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    हार पक्की देख विपक्ष के बिगड़े बोल : राजीव रंजन

    जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि हार पक्की देख विपक्ष के बोल बिगड़ गए हैं। चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में होने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। संभावित पराजय की आशंका से बदहवास विपक्ष के नेताओं के बिगड़े बोल इस दावे की पुष्टि करते हैं। जंगल राज वाली उनकी मानसिकता को भी उजागर करते हैं।

    जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान छेड़ रखा है। मतगणना में कथित गड़बड़ी की आशंका और चुनाव आयोग की कार्य शैली पर सवाल उठाए जाने का सिलसिला जारी हो चुका है। कुछ नेता हार की स्थिति में अव्यवस्था फैलाने की धमकी भी दे रहे हैं। स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव एवं महागठबंधन को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्हें पता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट चुके हैं।