Bihar Chunav Result 2025: दूसरे चरण की 136 महिला उम्मीदवारों का क्या है हाल, यहां देखें ताजा अपडेट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की मतगणना जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस चरण में 1302 उम्मीदवार हैं, जिनमें 136 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। रेणु देवी, लेसी सिंह और श्रेयसी सिंह जैसी प्रमुख महिला उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। मतगणना के नतीजों का इंतजार है।
डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आज फैसले की घड़ी है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। राज्य की 243 सीटों पर मतगणना जारी है। वहीं, सबकी निगाहें दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर हैं।
दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 136 महिला उम्मीदवार थीं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। दूसरे चरण की महिला उम्मीदवारों में रेणु देवी (बीजेपी), लेसी सिंह (जेडीयू), दीपा मांझी (हम), रितू जायसवाल (निर्दलीय), श्रेयसी सिंह (बीजेपी), गायत्री देवी (बीजेपी) पर सबकी निगाहें हैं।
|विधानसभा सीट
|महिला उम्मीदवार
|हार
|जीत
|वाल्मीकिनगर
|—
|—
|—
|रामनगर
|—
|—
|—
|नरकटियागंज
|—
|—
|—
|बगहा
|—
|—
|—
|लौरिया
|—
|—
|—
|नौतन
|—
|—
|—
|चनपटिया
|—
|—
|—
|बेतिया
|रेणु देवी (BJP)
|—
|सिकटा
|—
|—
|—
|रक्सौल
|—
|—
|—
|सुगौली
|—
|—
|—
|नरकटिया
|—
|—
|—
|हरसिद्धि
|—
|—
|—
|गोविंदगंज
|—
|—
|—
|केसरिया
|शालिनी मिश्रा (JDU)
|—
|कल्याणपुर
|—
|—
|—
|पिपरा
|—
|—
|—
|मधुबन
|संध्या रानी (RJD)
|—
|मोतिहारी
|—
|—
|—
|चिरैया
|—
|—
|—
|ढाका
|—
|—
|—
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता (JDU)
|—
|रीगा
|—
|—
|—
|बथनाहा
|—
|—
|—
|परिहार
|गायत्री देवी (BJP)
|—
|सुरसंड
|उषा किरण (जनसुराज)
|—
|बाजपट्टी
|—
|—
|—
|सीतामढ़ी
|—
|—
|—
|रुन्नीसैदपुर
|—
|—
|—
|बेलसंड
|अर्पणा सिंह (जनसुराज)
|—
|हरलाखी
|—
|—
|—
|बेनीपट्टी
|—
|—
|—
|खजौली
|रुपम कुमारी (जनसुराज)
|—
|बाबूगढ़ी
|मीना कुमारी (JDU)
|—
|बिस्फी
|—
|—
|—
|मधुबनी
|—
|—
|—
|राजनगर
|—
|—
|—
|झंझारपुर
|—
|—
|—
|फुलपरास
|शीला कुमारी (JDU)
|—
|लौकहा
|रेणु यादव (जनसुराज)
|—
|निर्मली
|—
|—
|—
|पिपरा
|—
|—
|—
|सुपौल
|—
|—
|—
|त्रिवेणीगंज
|सोनम रानी (JDU)
|—
|चुनाव बाकी
|छातापुर
|—
|—
|—
|नरपतगंज
|—
|—
|—
|रानीगंज
|—
|—
|—
|फारबिसगंज
|—
|—
|—
|अररिया
|शगुफ्ता अजीम (JDU)
|—
|जोकीहाट
|—
|—
|—
|सिकटी
|—
|—
|—
|बहादुरगंज
|—
|—
|—
|ठाकुरगंज
|—
|—
|—
|किशनगंज
|स्वीटी सिंह (BJP)
|—
|कोचाधामन
|बीणा देवी (BJP)
|—
|अमौर
|—
|—
|—
|बायसी
|—
|—
|—
|कसबा
|—
|—
|—
|बनमनखी
|—
|—
|—
|रूपौली
|—
|—
|—
|धमदाहा
|लेशी सिंह (JDU)
|—
|पूर्णिया
|—
|—
|—
|कटिहार
|—
|—
|—
|कदवा
|—
|—
|—
|बलरामपुर
|संगीता देवी (LJPRV)
|—
|प्राणपुर
|निशा सिंह (BJP)
|—
|मनिहारी
|—
|—
|—
|बरारी
|—
|—
|—
|कोढ़ा
|कविता देवी (BJP)
|—
|बिहपुर
|—
|—
|—
|गोपालपुर
|—
|—
|—
|पीरपैंती
|—
|—
|—
|कहलगांव
|—
|—
|—
|भागलपुर
|—
|—
|—
|सुल्तानगंज
|—
|—
|—
|नाथनगर
|—
|—
|—
|अमरपुर
|—
|—
|—
|धौरैया
|—
|—
|—
|बांका
|—
|—
|—
|कटोरिया
|स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD)
|—
|बेलहर
|—
|—
|—
|रामगढ़
|—
|—
|—
|मोहनिया
|संगीता कुमारी (BJP)
|—
|भभुआ
|—
|—
|—
|चैनपुर
|—
|—
|—
|चेनारी
|नेहा कुमारी (जनसुराज)
|—
|सासाराम
|स्नेहलता (RLM)
|—
|करगहर
|—
|—
|—
|दिनारा
|—
|—
|—
|नोखा
|—
|—
|—
|डेहरी
|—
|—
|—
|काराकाट
|—
|—
|—
|अरवल
|—
|—
|—
|कुर्था
|—
|—
|—
|जहानाबाद
|—
|—
|—
|घोसी
|—
|—
|—
|मखदुमपुर
|रानी कुमारी (LJPRV)
|—
|गोह
|—
|—
|—
|ओबरा
|—
|—
|—
|नवीनगर
|—
|—
|—
|कुटुंबा
|—
|—
|—
|औरंगाबाद
|—
|—
|—
|रफीगंज
|—
|—
|—
|गुरुआ
|—
|—
|—
|शेरघाटी
|—
|—
|—
|इमामगंज
|दीपा कुमारी (HAM-S)
|—
|बाराचट्टी
|ज्योति देवी (HAM-S)
|—
|बोधगया
|—
|—
|—
|गया टाउन
|—
|—
|—
|टिकारी
|—
|—
|—
|बेलागंज
|मनोरमा देवी (JDU)
|—
|अतरी
|—
|—
|—
|वजीरगंज
|—
|—
|—
|रजौली
|—
|—
|—
|हिसुआ
|नीतु कुमारी (Congress)
|—
|नवादा
|विभा देवी (JDU)
|—
|गोविंदपुर
|बिनिता मेहता (LJPRV)
|—
|वारिसलीगंज
|अरुणा देवी (BJP)
|—
|सिकंदरा
|—
|—
|—
|जमुई
|श्रेयसी सिंह (BJP)
|—
|झाझा
|—
|—
|—
|चकाई
|—
|—
|—
