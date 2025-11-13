Bihar Election Result 2025: मतगणना को लेकर सभी जिलों में पुलिस अलर्ट, उपद्रव किया तो होंगे गिरफ्तार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की घोषणा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सभी जिलों में मतगणना के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस-प्रशासन ने चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट करते हुए मतगणना केंद्रों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है।
इसके साथ मजिस्ट्रेट, लाठी बल, आंसू गैस, वाटर कैनन आदि का भी इंतजाम किय गया है। मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों या हस्तक्षेप करने वालों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। जीत के बाद विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि मतगणना को लेकर 106 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा 100 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र बल, 19 हजार प्रशिक्षु पुलिसकर्मी और जिला बल की तैनाती की तैनाती की गई है।
मतदान में लगाए गए 1650 कंपनी केंद्रीय बल ट्रेनों के माध्यम से लौट रहे हैं जिसकी प्रक्रिया 21 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में 16 नवंबर के बाद जाने वाले केंद्रीय बलों का भी मतगणना के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है।
मतगणना केंद्र पर न लगाएं भीड़, टीवी पर देखें परिणाम:
मतगणना को लेकर शहरों शहर में गुरुवार की शाम से ही जगह-जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर रात से ही ऐहतियातन गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है।
डीजीपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मतगणना केंद्राें के पास धारा-144 लागू रहेगी। ऐसे में पांच से अधिक संख्या में रहने पर कार्रवाई की जाएगी। जनता से अनुरोध है कि वह घर में टीवी पर बैठकर मतगणना देखें। मतगणना कार्य एकदम निष्पक्ष होगा।
