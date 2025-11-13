Bihar Election Result 2025 Date and Time: जाने कितने बजे से मतगणना होगी शुरू, कौन पड़ेगा किसपे भारी?

राधा कृष्ण, पटना। Bihar Election Result 2025 Date and Time: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। पहले रुझान सुबह साढ़े 8 बजे आने की संभावना है, और दोपहर तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती का तरीका बदल गया है, जिससे आखिरी दो राउंड की गिनती से पहले पोस्टल वोट शामिल किए जाएंगे। सभी नतीजे शाम तक घोषित किए जाने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य में इस बार कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाता 62.8% और महिला मतदाता 71.6% ने वोट डाला। चुनाव आयोग ने बताया कि यह 1951 के बाद सबसे उच्च मतदान प्रतिशत है। दो चरणों के चुनाव में 8.5 लाख से अधिक पोलिंग कर्मचारी और 2,616 उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 1.4 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट, 243 जनरल ऑब्ज़र्वर और 38 पुलिस ऑब्ज़र्वर शामिल रहे।