Bihar Politics: कौन बनेगा डिप्टी सीएम? चिराग ने दिया क्लियर जवाब; नीतीश से मीटिंग के बाद हलचल तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election Result 2025) में एनडीए की जीत को लेकर चिराग पासवान ने शनिवार को एक अणे मार्ग जाकर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की और उन्हें एनडीए की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी।

चिराग ने कहा कि गठन के बाद उनकी पार्टी का यह दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जीत के बाद हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर भविष्य के गठबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री पद के सवाल पर चिराग ने सकारात्मक उत्तर में कहा कि जब तक एनडीए के अंदर इन मुद्दों पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इसे बताया नहीं जा सकता। लोजपारा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि शनिवार को दोपहर में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (लोजपारा) विधायक दल की बैठक में राजू तिवारी को नेता चुना गया। राजू तिवारी गोविंदगंज सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।