    Bihar Politics: कौन बनेगा डिप्टी सीएम? चिराग ने दिया क्लियर जवाब; नीतीश से मीटिंग के बाद हलचल तेज

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और भविष्य के गठबंधन पर चर्चा हुई। लोजपारा ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना। चिराग ने 19 कठिन सीटों पर जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और एनडीए के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही।

    Hero Image

    नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव। PTI

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election Result 2025) में एनडीए की जीत को लेकर चिराग पासवान ने शनिवार को एक अणे मार्ग जाकर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की और उन्हें एनडीए की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी।

    चिराग ने कहा कि गठन के बाद उनकी पार्टी का यह दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जीत के बाद हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर भविष्य के गठबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा की है।

    उप मुख्यमंत्री पद के सवाल पर चिराग ने सकारात्मक उत्तर में कहा कि जब तक एनडीए के अंदर इन मुद्दों पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इसे बताया नहीं जा सकता।

    लोजपारा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि शनिवार को दोपहर में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (लोजपारा) विधायक दल की बैठक में राजू तिवारी को नेता चुना गया। राजू तिवारी गोविंदगंज सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

    बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने 19 कठिन सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 16 एनडीए की सीटिंग नहीं थी। इनमें चार सीट पर पिछले चुनाव में हार मिली थी, जबकि नौ सीट पर पिछले दस साल से और दो सीट पर 15 साल से एनडीए को जीत नहीं मिली थी।

    एनडीए ने शून्य विधायक वाली हमारी पार्टी को ऐसी 29 सीट देकर जो विश्वास जताया था, उस पर हमने खरा उतरने की पूरी कोशिश की। पार्टी के विधायक दल की बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए।

