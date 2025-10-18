Language
    पटना में पहले चरण का नामांकन पूरा: 14 सीटों पर 211 प्रत्याशी, इस विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:25 AM (IST)

    पटना जिले में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 14 विधानसभा सीटों के लिए 211 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। एक विशेष विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक उम्मीदवार हैं, जिससे मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि हुई।

    पटना जिले के 14 विधानसभा में 211 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों से 211 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है।

    जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 314 नामांकन सेट भरे गए, जिनमें से 183 पुरुष और 28 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया।

    सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुआ, जहां 45 नामांकन सेट भरे गए और 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं दीघा और दानापुर से 16-16 उम्मीदवार मैदान में हैं।

    फुलवारी से 17, कुम्हरार से 19, फतुहा से 14, जबकि मोकामा से सबसे कम 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। महिला उम्मीदवारों की बात करें तो दीघा से 5, दानापुर से 4, जबकि बांकीपुर, पटना साहिब और पालीगंज से 3-3 महिलाओं ने नामांकन किया है।

    कुल मिलाकर, पहले चरण में पटना जिले की सभी सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इन पर्चों की जांच शनिवार को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित है। इसके बाद ही चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

    अंतिम दिन 127 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन

    विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का शुक्रवार को अंतिम दिन रहा। पटना जिले में नामांकन के अंतिम दिन राजनीतिक हलचल चरम पर रही। दिनभर प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़ से समाहरणालय परिसर के बाहर गूंजता रहा।

    जिले की 14 विधानसभा सीटों पर 127 अभ्यर्थियों ने 168 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पालीगंज विधानसभा से सबसे अधिक 16 अभ्यर्थियों ने 23 सेट में नामांकन दाखिल किया।

    वहीं दीघा और दानापुर सीटों से 12-12 अभ्यर्थियों ने क्रमशः 17 और 14 सेट में पर्चे भरे। अन्य सीटों की बात करें तो कुम्हरार से 10 अभ्यर्थियों द्वारा 11 सेट, मनेर से 10 अभ्यर्थियों द्वारा 15 सेट, बख्तियारपुर से 9 अभ्यर्थियों द्वारा 9 सेट, फतुहा से 9 अभ्यर्थियों द्वारा 12 सेट, और पटना साहिब से 8 अभ्यर्थियों द्वारा 17 सेट में नामांकन हुआ।

    इसके अलावा, बाढ़ से 8 अभ्यर्थियों द्वारा 12 सेट, मसौढ़ी से 8 अभ्यर्थियों द्वारा 8 सेट, मोकामा से 7 अभ्यर्थियों द्वारा 8 सेट, जबकि बांकीपुर, फुलवारी और बिक्रम से 6-6 अभ्यर्थियों ने क्रमशः 9, 8 और 8 सेट में नामांकन दाखिल किया।

    कांग्रेस, राजद व लोजपा रामविलास के प्रत्याशी ने किया नामांकन

    कुम्हरार से कांग्रेस के इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी व बांकीपुर से राजद की रेखा कुमारी ने नामांकन के अंतिम दिन अंतिम पहर में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दोनों उम्मीदवार अलग-अलग जुलूस लेकर पहुंचे थे। वहीं बख्तियारपुर से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार ने नामांकन दाखिल किया।