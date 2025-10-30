Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी, दरभंगा में तेजस्वी और मुकेश सहनी की जनसभा

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बिहार इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं।

छठ के बाद बिहार विधानसभा की चुनावी धार को सभी दलों ने तेज कर दिया है। इस क्रम में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोतीपुर चीनी मिल के मैदान से मुजफ्फरपुर की 11 और पूर्वी चंपारण की दो सीट केसरिया और पिपरा के अलावा वैशाली की वैशाली विधानसभा सीट को भी साधेंगे।

इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार उनकी सभा में रहेंगे। मुजफ्फरपुर से सटी सीट के कारण वह एक साथ 14 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। इससे पहले 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में पीएम की सभा हुई थी। वहां से मिथिलांचल की 30 विधानसभा सीटों को साधने का काम किया था। वे जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव भी गए थे।

वहीं, आज नित्यानंद राय की भी सीतमढ़ी में जनसभा होनी है। मधुबनी में तेज प्रताप यादव भी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जनसभा है। वहीं, प्रशांत किशोर दरभंगा में आज रोड शो करेंगे।