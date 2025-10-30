Language
    Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी, दरभंगा में तेजस्वी और मुकेश सहनी की जनसभा

    Bihar Election 2025 Live: बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर बिहार में रैली करेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें वे मतदाताओं को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं।

    By Digital Desk Thu, 30 Oct 2025 09:31 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बिहार इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं।

    छठ के बाद बिहार विधानसभा की चुनावी धार को सभी दलों ने तेज कर दिया है। इस क्रम में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोतीपुर चीनी मिल के मैदान से मुजफ्फरपुर की 11 और पूर्वी चंपारण की दो सीट केसरिया और पिपरा के अलावा वैशाली की वैशाली विधानसभा सीट को भी साधेंगे।

    इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार उनकी सभा में रहेंगे। मुजफ्फरपुर से सटी सीट के कारण वह एक साथ 14 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। इससे पहले 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में पीएम की सभा हुई थी। वहां से मिथिलांचल की 30 विधानसभा सीटों को साधने का काम किया था। वे जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव भी गए थे।

    वहीं, आज नित्यानंद राय की भी सीतमढ़ी में जनसभा होनी है। मधुबनी में तेज प्रताप यादव भी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जनसभा है। वहीं, प्रशांत किशोर दरभंगा में आज रोड शो करेंगे।

    30 Oct 20259:31:00 AM

    अवसाद में चले गए हैं राहुल गांधी- दिलीप जायसवाल

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर आप राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे तो उनकी हताशा साफ दिखाई देगी। वह अवसाद में चले गए हैं और जब कोई अवसाद में चला जाता है तो उसकी भाषा हद पार कर जाती है। उन्होंने (राहुल गांधी ने) आज छठ मैया का भी अपमान किया है। बिहार की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

    30 Oct 20258:56:01 AM

    राहुल गांधी छठ का अपमान करते हैं, तो सनातनी हिंदू उन्हें नहीं छोड़ेंगे- गिरिराज सिंह

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी पर 'डांस' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छठ महापर्व पर राहुल गांधी की टिप्पणी हिंदू और सनातन धर्म पर हमला है। आज तक उन्होंने अपनी जाति या धर्म का खुलासा नहीं किया... अगर वह ईसाई हैं या हिंदू या पारसी हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन अगर राहुल गांधी छठ का अपमान करते हैं, तो सनातनी हिंदू उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसका बदला लिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। चूंकि वह अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वह दूसरों के धर्म का अपमान करते हैं।