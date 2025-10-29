Bihar Election 2025 Live Updates: 'मुझे लीडर बनना है लोडर नहीं', मुकेश सहनी ने शेयर की दिल की बात, BJP पर बोला हमला
बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है। देश के कई बड़े नेता रैलियां करेंगे और जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। इन रैलियों से चुनावी माहौल में नया जोश आएगा और जनता को अपने पसंदीदा नेता और पार्टी को चुनने का अवसर मिलेगा।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar chunav 2025 Live update: बिहार चुनाव का राजनीतिक पारा अब हाई हो गया है। यहां देश के बड़े-बड़े नेता आज चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। सभी पार्टियों के नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसभा कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी भी लोगों के घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो बने रहें दैनिक जागरण के साथ...
'मुझे लीडर बनना है लोडर नहीं', मुकेश सहनी ने शेयर की दिल की बात
VIP चीफ और महागठबंधन के डिप्टी CM उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, "मुझे डिप्टी CM का चेहरा घोषित किया गया है, तो मैं BJP के साथ क्यों जाऊंगा? मैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करूंगा, जो मेरा छोटा भाई है। अगर मैं उनके साथ हाथ मिलाता हूं, तो क्या वे मुझे नेता मानेंगे? मुझे दिल्ली से लिए गए फैसले को मानना पड़ेगा। BJP हमेशा उस पार्टी को तोड़ देती है, जिसके साथ वह गठबंधन करती है; उन्होंने शिवसेना (UBT) को खत्म कर दिया, आप बिहार के CM नीतीश कुमार की हालत भी देख सकते हैं।"
#WATCH | Patna, Bihar | #BiharElection2025 | VIP chief and Mahagathbandhan's Deputy CM face, Mukesh Sahani says, "...I have been declared the Deputy CM face, why would I go with the BJP? I will work under the leadership of Tejashwi Yadav, who is my younger brother...If I join… pic.twitter.com/tUlvqJaJ8c— ANI (@ANI) October 29, 2025