Bihar Election 2025 Live Updates: 'मुझे लीडर बनना है लोडर नहीं', मुकेश सहनी ने शेयर की दिल की बात, BJP पर बोला हमला 

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar chunav 2025 Live update: बिहार चुनाव का राजनीतिक पारा अब हाई हो गया है। यहां देश के बड़े-बड़े नेता आज चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। सभी पार्टियों के नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसभा कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी भी लोगों के घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो बने रहें दैनिक जागरण के साथ...