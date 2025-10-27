Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    LIVE BLOG

    Bihar Election Live: राजद के चुनावी वादे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का हमला, कहा- वो एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे

    बिहार में छठ पूजा के बीच विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के जंगलराज की बात कर रहा है। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तेज हो गया है।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Mon, 27 Oct 2025 08:53 AM (IST)
    Bihar Election Live: राजद के चुनावी वादे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का हमला, कहा- वो एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे

    बिहार में छठ महापर्व के बीच विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है।  RJD- कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जहां सरकार को रोजगार, पलायन और अपराध के मामले में सरकार को घर रही हैं, वहीं भाजपा-जेडीयू के नेतृत्व वाले NDA में शामिल दल जनता के बीच लालू यादव के जंगलराज का जिक्र कर रहे हैं।सियासी दांव-पेच भी तेज हैसभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर नेता जनता से तमाम वादे और घोषणाएं कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं।

    27 Oct 20258:53:47 AM

    राजद के चुनावी वादे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का हमला, कहा- वो एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे

    बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, "ये लोग जुमलेबाज हैं, अब कांग्रेस, राजद और इनका जो INDI गठबंधन है, वो एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता और मतदाता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जुमलेबाजी में नहीं पड़ने वाले हैं और मतदाता ने मन बना लिया है कि NDA की सरकार दो-तिहाई बहुमत से बनेगी।"

    27 Oct 20258:26:07 AM

    हम बिहार में कभी भी 'जंगल राज' की वापसी नहीं होने देंगे: चिराग पासवान

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "विपक्षी दलों, खासकर राजद, की विचारधारा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करने की है। हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ है। भक्तियारपुर से NDA उम्मीदवार, LJP(रामविलास) नेता अरुण कुमार के काफिले पर आज विपक्षी दलों से जुड़े असामाजिक तत्वों ने हमला किया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजद सोचती है कि समाज के वंचित वर्ग के लोग केवल वोट देने के लिए हैं, इन लोगों को समाज में उस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए कि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसीलिए जब भी दलित या पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति शक्तिशाली होने लगता है, तो ये लोग उसे किसी भी तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान, LJP(रामविलास) और NDA ऐसे असामाजिक तत्वों से कभी समझौता नहीं करेगा। मेरी सरकार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बिहार में कभी भी 'जंगल राज' की वापसी नहीं होने देंगे।"