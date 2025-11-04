Language
    Bihar Chunav Live Updates: 'बिहार में 'जंगल राज' दोबारा नहीं आएगा', तेजस्वी के दावे पर बोले केशव मौर्य

    बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज थम जाएगा, इससे पहले बिहार में दोनों ही गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की सभा होनी है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Tue, 04 Nov 2025 08:09 AM (IST)
    बिहार चुनाव लाइव अपडेट

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar vidhan Sabha chunav Live Update: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा बिहार में गृहमंत्री अमित शाह, LOP राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं की सभा होनी है। सभी नेता अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और एक-दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...

     

    4 Nov 20258:09:03 AM

    Bihar Chunav Live: बिहार में 'जंगल राज' दोबारा नहीं आएगा: केशव मौर्य

    तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव में जीत के दावे पर उत्तरप्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "मेरा मानना है कि RJD और कांग्रेस के दावे बेबुनियाद हैं। सच्चाई कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि PM मोदी पर लोगों के भरोसे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांवों और शहरों में हुए विकास की वजह से NDA एक बार फिर सरकार बनाएगी। बिहार में 'जंगल राज' दोबारा नहीं आएगा।"