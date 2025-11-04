Bihar Chunav Live Updates: 'बिहार में 'जंगल राज' दोबारा नहीं आएगा', तेजस्वी के दावे पर बोले केशव मौर्य

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar vidhan Sabha chunav Live Update: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा बिहार में गृहमंत्री अमित शाह, LOP राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं की सभा होनी है। सभी नेता अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और एक-दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...