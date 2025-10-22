Bihar Election Live Update: महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले JMM का छलका दर्द, मनोज पांडे ने कही ये बात

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो चुका है। प्रमुख पार्टियों में से राजद के 143, कांग्रेस के 61, BJP-JDU के 101-101, चिराग की LJP(R) के 28, जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLM के 6-6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियों के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां अपना-अपना दांव-पेच लगाने में जुटी हुई हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं