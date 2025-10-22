Language
    Bihar Election Live Update: महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले JMM का छलका दर्द, मनोज पांडे ने कही ये बात

    पटना से, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा-जदयू, लोजपा(आर), हम और आरएलएम के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय मैदान में हैं। चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके लिए तरह-तरह के दांव-पेच आजमाए जा रहे हैं। 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Wed, 22 Oct 2025 09:06 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव लाइव

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो चुका है। प्रमुख पार्टियों में से राजद के 143, कांग्रेस के 61, BJP-JDU के 101-101, चिराग की LJP(R) के 28, जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLM के 6-6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियों के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां अपना-अपना दांव-पेच लगाने में जुटी हुई हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं

    22 Oct 20259:06:42 AM

    महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले JMM का छलका दर्द, मनोज पांडे ने कही ये बात

    JMM नेता मनोज पांडे ने आज पटना में आयोजित होने वाली महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता पर कहा, "हम जब चुनाव से बाहर आ गए तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं हैं। हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रेस वार्ता होगी, लेकिन जो JMM की पीड़ा थी वह कायम है। जो भावनाएं हैं, वह कहीं न कहीं आहत हुई हैं और कई मौकों पर जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन ने दिखाया वह हृदय बिहार के नेताओं में दिखाई नहीं दिया। इसे मैं नाइंसाफी कहूंगा।"

    22 Oct 20259:00:22 AM

    'महागठबंधन को 'महा-लठबंधन' के नाम से जान रहे मतदाता', दिलीप जायसवाल का विपक्षी दलों पर तंज

    बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बटवारे पर कहा, "जिस तरह से महागठबंधन ने सीटों का बटवारा और उम्मीदवारों का चयन किया, बिहार के मतदाता अब महागठबंधन को 'महा-लठबंधन' के नाम से जान रहे हैं। इन लोगों ने टिकट बटवारे के दौरान अपना जो चाल, चरित्र व चेहरा दिखाया, मतदाता इस बात को समझ रहे हैं कि जो महागठबंधन सीटों का बटवारा नहीं कर सकता वह सरकार भी नहीं चला सकता है।"  

    22 Oct 20258:14:12 AM

    दशरथ मांझी के बेटे राहुल गांधी से हुए मायूस, कहा- दिल्ली में 4 दिन रहा लेकिन...

    बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने कहा, "मैं दिल्ली में 4 दिन रहा लेकिन टिकट नहीं मिला। मैंने सारे कागज जमा किए थे। मैंने राहुल गांधी से टिकट की मांग की थी तो उन्होंने कहा था कि वे टिकट देंगे। मुझे टिकट की उम्मीद थी। सबको टिकट बांट दिया गया, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। मैं 4 दिन दिल्ली में रहा। राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई।"