Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    LIVE BLOG

    Bihar Election LIVE Update: महागठबंधन में फूट पर जेडीयू का बयान, कहा- जेएमएम में जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो...

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा-जदयू समेत कई दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मोतिहारी में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई, जिसका संबंध भाजपा नेता की हत्या से बताया जा रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Tue, 21 Oct 2025 12:57 PM (IST)
    Bihar Election LIVE Update: महागठबंधन में फूट पर जेडीयू का बयान, कहा- जेएमएम में जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो...

    बिहार विधानसभा चुनाव LIVE

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का तिथि समाप्त हो चुकी है। इस चुनाव में प्रमुख पार्टियों में से राजद के 143, कांग्रेस के 61, BJP-JDU के 101-101, चिराग की LJP(R) के 28, जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा के RLM के 6-6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियों के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। नामांकन के बाद आज से चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं

    21 Oct 202512:57:22 PM

    महागठबंधन में फूट पर जेडीयू का बयान, कहा- जेएमएम में जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो...

    बिहार चुनाव और महागठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार में महागठबंधन अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। अंदरूनी कलह साफ दिख रही है, क्योंकि उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आरजेडी का पुराना रिकॉर्ड 'जंगल राज' का रहा है... बिहार का दुष्प्रभाव झारखंड में भी दिखना चाहिए। अगर जेएमएम में जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें झारखंड में आरजेडी को भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आरजेडी ने बिहार में जेएमएम की परवाह नहीं की।

    21 Oct 202512:27:21 PM

    JMM ने राजद-कांग्रेस पर बोला हमला, बताया क्यों टूटा महागठबंधन?

    महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि हम आरजेडी और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी कन्फ्यूजन के लिए जिम्मेदार मानते हैं।हमें वहां (महागठबंधन में) उचित जगह नहीं मिली. हम गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे। पार्टी पहले ही 6 सीटों पर मन बना चुकी थी, लेकिन फिर भारत गठबंधन की तरफ से कहा गया कि आपको जगह दी जाएगी. इंतज़ार की हद हो गई और हमें गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली। यहां सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा किया गया। पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव से बाहर रहेंगे।

    21 Oct 202512:10:27 PM

    मोतिहारी में राजद प्रत्याशी के घर पर छापा, भाजपा नेता की हत्या से जुड़ा मामला

    मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक पर 29 जुलाई को हुई भाजपा नेता राजन कुमार हत्याकांड में पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर इस मामले के आरोपित सुबोध यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 जुलाई को ज्ञान बाबू चौक पर भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में राजन के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस के समक्ष छह अन्य नाम भी सामने आए थे। उनमें चिरैया थानाक्षे के महद्दीपुर गांव निवासी सुबोध यादव का भी नाम शामिल है। सुबोध पर पहले से भी चिरैया थाने में दो मामले दर्ज हैं। पुलिस सुबोध से सघन पूछताछ कर रही है।-