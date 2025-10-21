Bihar Election LIVE Update: महागठबंधन में फूट पर जेडीयू का बयान, कहा- जेएमएम में जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो...

21 Oct 2025 12:10:27 PM

मोतिहारी में राजद प्रत्याशी के घर पर छापा, भाजपा नेता की हत्या से जुड़ा मामला

मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक पर 29 जुलाई को हुई भाजपा नेता राजन कुमार हत्याकांड में पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर इस मामले के आरोपित सुबोध यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 जुलाई को ज्ञान बाबू चौक पर भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में राजन के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस के समक्ष छह अन्य नाम भी सामने आए थे। उनमें चिरैया थानाक्षे के महद्दीपुर गांव निवासी सुबोध यादव का भी नाम शामिल है। सुबोध पर पहले से भी चिरैया थाने में दो मामले दर्ज हैं। पुलिस सुबोध से सघन पूछताछ कर रही है।-