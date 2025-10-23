Language
    Bihar Election Live Update: एनडीए कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरेंगे पीएम मोदी, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

    Bihar Election Live Update: बिहार में चुनावी माहौल गरमा गया है। जेपी नड्डा आज दो रैलियों को संबोधित करेंगे, वहीं महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सबकी निगाहें 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में गहमागहमी है।

    By Digital Desk Thu, 23 Oct 2025 10:44 AM (IST)
    Bihar Election Live Update: एनडीए कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरेंगे पीएम मोदी, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

    पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से करेंगे बाद। (फोटो-एक्स)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत इन दिनों चरम पर है। बिहार में महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी चर्चा में है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में बड़े-बड़े नेताओं का जमावड़ा और रैली शुरू हो रही है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं, बिहार चुनाव को लेकर पार्टियों के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। 

    बिहार चुनाव को लेकर पल-पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...

    23 Oct 202510:44:32 AM

    आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी

    सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। इससे पहले 15 अक्टूबर को पीएम ने कार्यकर्ताओं से बात की थी।

    23 Oct 202510:30:05 AM

    क्या अतिपिछड़ा होना गुनाह है- JDU नेता नीरज कुमार

    JDU नेता नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन...बहुत देर हो गई है। कुल विधानसभा सीटें 243 हैं और महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255 हैं। ये गणित भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। उन्होंने पूछा कि सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है? राहुल गांधी कहां हैं? मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं, क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है?

    23 Oct 202510:29:17 AM

    सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़े- राजद सांसद मनोज कुमार झा

    राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कल जो घोषणा की हैं वो गेम चेंजर है… गठबंधन को समझना होगा। एक पार्टी नहीं है। अलग-अलग पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़े। लोगों के अंदर ये बात बैठ गई है कि महागठबंधन का सामूहिक रूप से फुटप्रिंट बेहतर होना चाहिए।

    23 Oct 202510:07:50 AM

    महागठबंधन में महादराद- शाहनवाज हुसैन

    महागठबंधन द्वारा आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में महादरार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन में फूट को सुलझाने में विफल रहे हैं। राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं... जीतेगा NDA, सरकार बनाएगा NDA।

    23 Oct 202510:03:27 AM

    महागठबंधन की सेहत सुधरने वाली नहीं है- JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद

    RJD नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की अटकलों पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन की सेहत सुधरने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी यादव की इतनी स्वीकार्यता होती तो एक दर्जन सीटों पर आपस में लड़ाई न होती... वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनें या न बनें महागठबंधन की बड़ी हार होगी।

    23 Oct 20259:59:48 AM

    जनता सब समझती है- दिलीप जायसवाल

    बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह महागठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यही कारण है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। अब ये एक साथ बैठकर कितना भी ये दिखाने का प्रयास करें कि हम एक साथ हैं लेकिन जनता समझती है कि जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते वो सरकार नहीं चला सकते।

    23 Oct 20259:55:41 AM

    जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली- अनिल सहनी

    पूर्व राजद नेता अनिल सहनी ने पार्टी छोड़ने पर कहा कि हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अति पिछड़ा समाज को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे जैसे लोगों को पूछा नहीं गया। हमें टिकट नहीं चाहिए थी। हमारे लोग जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था उसे टिकट नहीं मिला। किस प्रकार का खेल हुआ इस संबंध में हम विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।