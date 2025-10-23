Bihar Election Live Update: एनडीए कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरेंगे पीएम मोदी, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत इन दिनों चरम पर है। बिहार में महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी चर्चा में है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में बड़े-बड़े नेताओं का जमावड़ा और रैली शुरू हो रही है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं, बिहार चुनाव को लेकर पार्टियों के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं।

