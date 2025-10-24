Bihar Election Live Update: बिहार में आज गरजेंगे पीएम मोदी, अमित शाह की भी दो जनसभाएं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का दौर शुरू हो गया है। राजद, जदयू, बीजेपी, जनसुराज सहित कई पार्टियों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटरों को लुभाने के कार्य में जुट गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज 24 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दो-दो जगहों पर चुनावी रैलियां हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बिहार दौरे पर हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। वहीं, शाह की दो जगहों पर जनसभाएं होंगी। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हाजीपुर में है।

