Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    LIVE BLOG

    Bihar Election Live Update: बिहार में आज गरजेंगे पीएम मोदी, अमित शाह की भी दो जनसभाएं

    बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन खत्म होने के बाद प्रचार शुरू हो गया है। राजद, जदयू, बीजेपी जैसे दल मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। आज पीएम मोदी और अमित शाह की दो-दो रैलियां हैं। जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर हैं। मोदी कर्पूरी ठाकुर की धरती से प्रचार शुरू करेंगे।

    By Digital Desk Fri, 24 Oct 2025 08:14 AM (IST)
    Bihar Election Live Update: बिहार में आज गरजेंगे पीएम मोदी, अमित शाह की भी दो जनसभाएं

    पीएम मोदी और अमित शाह की रैली। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का दौर शुरू हो गया है। राजद, जदयू, बीजेपी, जनसुराज सहित कई पार्टियों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटरों को लुभाने के कार्य में जुट गए हैं।

    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज 24 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दो-दो जगहों पर चुनावी रैलियां हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बिहार दौरे पर हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। वहीं, शाह की दो जगहों पर जनसभाएं होंगी। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हाजीपुर में है।

    बिहार चुनाव को लेकर पल-पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...

    24 Oct 20258:14:44 AM

    तेजस्वी यादव बिहार को सोने की लंका बना देंगे- प्रशांत किशोर

    राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वह हमेशा से सीएम चेहरा थे। जब तक लालू प्रसाद यादव हैं, सीएम हमेशा उनके परिवार से ही होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।  वहीं तेजस्वी द्वारा आर्थिक न्याय लाने की बात पर पीके ने कहा कि कुछ दिन में तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि हम बिहार को सोने की लंका बना देंगे।

    24 Oct 20257:57:35 AM

    बिहार से भाजपा को बाहर कर देंगे- मुकेश सहनी

    वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी फेस मुकेश सहनी ने कहा कि मैं अपने गठबंधन के शीर्ष नेताओं और सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। 2020 में हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बनी। अगर हम नहीं होते तो 2020 में नीतीश कुमार सीएम नहीं होते। मुझे तब भी डिप्टी सीएम पद की पेशकश की गई थी। उस समय मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मेरा मानना था कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करके यह पद नहीं लूंगा... हमें उस सरकार से बेदखल कर दिया गया जिसे हमने बनाया था। हमने बिहार में लड़ाई जारी रखी, और हमने हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया कि हम बिहार से भाजपा को बाहर कर देंगे, अब समय आ गया है।

    24 Oct 20257:52:30 AM

    नीतीश कुमार को भाजपा ने दरकिनार कर दिया- कांग्रेस नेता इमरान मसूद

    तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि हमने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है, लेकिन एनडीए ने अभी तक अपने सीएम चेहरे का नाम घोषित नहीं किया है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव ही नहीं, बल्कि कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सिर्फ आरोपों से कोई दोषी साबित नहीं होता।