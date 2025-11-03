Bihar Election Live Update: PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर गरमाई सियासत, तेजस्वी ने कहा- हो सकता है कि उन्होंने...
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली है।
बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है।
महागठबंधन के CM चेहरे पर PM मोदी के बयान पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जिसकी जैसी सोच है, उसकी वैसी भावना है। वह वैसा ही काम करते हैं और वैसा ही बोलते हैं। हो सकता है कि उन्होंने दूसरों को NDA में शामिल कराने के लिए बंदूकें दिखाई हों। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन PM की भाषा सुनिए। मैंने किसी भी PM को इस तरह बोलते हुए कभी नहीं सुना।"
On PM Modi's statement on Mahagathbandhan's CM face, RJD leader Tejashwi Yadav says, "Jiski jaisi soch hai, uski waisi bhavna hai. He acts like that and speaks just like that. Maybe he pointed guns to make others join the NDA."
पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "यह सब झूठ है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आज बिहार में इसका जवाब दूंगा। वह जो कह रहे हैं, वह झूठ है। कोई भी किसी दूसरे को बंदूक की नोक पर सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। मोदी जी इस देश के पीएम हैं, उनका ऐसी बातें कहना हंसी की बात है। यह उनका लेवल दिखाता है। वह उस लेवल को नजरअंदाज कर रहे हैं जिस पर एक पीएम को बोलना चाहिए और बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं।"
बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवाया।
On PM Narendra Modi's speech, Congress chief Mallikarjun Kharge says, "All of this is a lie. He has nothing else to say. I will answer this today in Bihar. What he is saying is a lie. Nobody will tell someone else to make someone the CM at gunpoint. Congress has…"
टीम इंडिया के पहली बार महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर JD(U) के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "महिला क्रिकेटर्स ने मां भारती को गर्व महसूस कराया है। यह सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है।"
