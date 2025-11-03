Bihar Election Live Update: PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर गरमाई सियासत, तेजस्वी ने कहा- हो सकता है कि उन्होंने...

3 Nov 2025 10:35:26 AM

Bihar chunav 2025 Live Update: पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर मल्लिकार्जुन का पलटवार, कहा- यह उनका लेवल दिखाता है

पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "यह सब झूठ है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आज बिहार में इसका जवाब दूंगा। वह जो कह रहे हैं, वह झूठ है। कोई भी किसी दूसरे को बंदूक की नोक पर सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। मोदी जी इस देश के पीएम हैं, उनका ऐसी बातें कहना हंसी की बात है। यह उनका लेवल दिखाता है। वह उस लेवल को नजरअंदाज कर रहे हैं जिस पर एक पीएम को बोलना चाहिए और बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं।"

बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवाया।



