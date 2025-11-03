Language
    Bihar Election Live Update: PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर गरमाई सियासत, तेजस्वी ने कहा- हो सकता है कि उन्होंने...

    Bihar chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली है। इसके अलावा सभी पार्टियों के तमाम बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं।  

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Mon, 03 Nov 2025 10:29 AM (IST)
    बिहार चुनाव लाइव

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar vidhan Sabha chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली है। इसके अलावा सभी पार्टियों के तमाम बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं। सभी अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और एक-दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ...

     
     
    3 Nov 202510:29:27 AM

    Bihar Chunav Live: PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर गरमाई सियासत, तेजस्वी यादव ने किया पलटवार

    महागठबंधन के CM चेहरे पर PM मोदी के बयान पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जिसकी जैसी सोच है, उसकी वैसी भावना है। वह वैसा ही काम करते हैं और वैसा ही बोलते हैं। हो सकता है कि उन्होंने दूसरों को NDA में शामिल कराने के लिए बंदूकें दिखाई हों। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन PM की भाषा सुनिए। मैंने किसी भी PM को इस तरह बोलते हुए कभी नहीं सुना।"

    3 Nov 202510:35:26 AM

    Bihar chunav 2025 Live Update: पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर मल्लिकार्जुन का पलटवार, कहा- यह उनका लेवल दिखाता है

    पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "यह सब झूठ है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आज बिहार में इसका जवाब दूंगा। वह जो कह रहे हैं, वह झूठ है। कोई भी किसी दूसरे को बंदूक की नोक पर सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। मोदी जी इस देश के पीएम हैं, उनका ऐसी बातें कहना हंसी की बात है। यह उनका लेवल दिखाता है। वह उस लेवल को नजरअंदाज कर रहे हैं जिस पर एक पीएम को बोलना चाहिए और बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं।"

    बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवाया। 


    3 Nov 20259:39:01 AM

    Bihar Election Live: सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा महिला क्रिकेट टीम की जीत: JDU

    टीम इंडिया के पहली बार महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर JD(U) के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "महिला क्रिकेटर्स ने मां भारती को गर्व महसूस कराया है। यह सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। महिला क्रिकेटर्स ने पहली बार भारत के लिए यह शानदार जीत हासिल की है।भारतीय महिला क्रिकेटर्स के हौसले को सलाम।" 