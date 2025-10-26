Bihar Election Live Update: महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस पर भाजपा का तंज, कहा- अब जब जान गए हैं कि...
बिहार में छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
बिहार में छठ महापर्व के बीच विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। RJD- कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जहां सरकार को रोजगार, पलायन और अपराध के मामले में सरकार को घर रही हैं, वहीं भाजपा-जेडीयू के नेतृत्व वाले NDA में शामिल दल जनता के बीच लालू यादव के जंगलराज का जिक्र कर रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं।
NDA के CM चेहरे पर, BJP नेता और बिहार के मंत्री हरि सहनी ने कहा कि उन्हें (विपक्ष) यह पूछने का कोई हक नहीं है। पिछले कुछ महीनों से मुकेश सहनी बार-बार कह रहे हैं कि वह डिप्टी CM बनेंगे और तेजस्वी यादव CM बनेंगे, लेकिन उनके गठबंधन में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब, जब उन्होंने (महागठबंधन) यह मान लिया है कि वे यहां सरकार नहीं बना सकते, तो वे उनसे सहमत हो गए हैं।
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से रंगदारी की मांग, बेटे को जान से मारने की धमकी
बेतिया सदर SDPO विवेक दीप ने बताया, "आज सांसद (संजय जायसवाल) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि कल दोपहर 12:40 और 12:44 बजे दो अलग-अलग नंबरों से अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे ₹10 करोड़ की मांग की और न देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"