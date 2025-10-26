Bihar Election Live Update: महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस पर भाजपा का तंज, कहा- अब जब जान गए हैं कि...

बिहार में छठ महापर्व के बीच विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। RJD- कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जहां सरकार को रोजगार, पलायन और अपराध के मामले में सरकार को घर रही हैं, वहीं भाजपा-जेडीयू के नेतृत्व वाले NDA में शामिल दल जनता के बीच लालू यादव के जंगलराज का जिक्र कर रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं।