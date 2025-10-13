Bihar Election: NDA में शीट शेयरिंग फाइनल, इन 101 विधानसभा सीटों पर JDU उतार सकती है उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत यह संख्या तय हो गई है कि किस घटक दल को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार देने हैं। वैसे अभी आधिकारिक रूप से यह बात सामने नहीं आई है कि कौन सी सीट गठबंधन के किस दल को जाएगी।

वैसे घटक दल के अलग-अलग दावे के बाद जो स्थिति सामने आ रही, उसके हिसाब से जदयू इन 101 सीटों पर अपना उम्मीदवार दे सकता है। वाल्मीकिनगर, सिकटा, नरकटियागंज, केसरिया और शिवहर की सीट जदयू को जा रही। वहीं, सीतामढ़ी जिले में सुरसंड, रुन्नीसैदपुर तथा बेलसंड सीट जदयू को मिलने की बात हो रही। दरभंगा और सुपौल में ये सीटें जदयू को मिलने की चर्चा है। मधुबनी जिले में हरला्खी, बाबूबरही, फुलपरास, लौकहा तथा दरभंगा जिले में बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण व बहादुरपुर सीट जदयू को मिल रही। वहीं, सुपौल में निर्मली, पिपरा, सुपौल व त्रिवेणीगंज सीट जदयू को मिलने की चर्चा है। पूर्णिया में अमौर, रुपौली व धमदाहा सीट जदयू के खाते में आ रही। वहीं, अररिया जिले में रानीगंज व त्रिवेणीगंज, किशनगंज में ठाकुरगंद व कोचाधामन, कटिहार में कस्बा व बरारी की सीट जदयू को मिल सकती है। मधेपुरा में आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा व सहरसा महिषी सीट जदयू को मिलने की बात है।

मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर, सकरा व कांटी और गोपालगंज जिले में कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सीवान जिले में जीरादेई, रघुनाथपुर, बरहरिया व महाराजगंज की सीट जदयू के खाते में आना तय माना जा रहा। सारण में, मांझी व परसा की सीट जदयू के पास जा सकती है। समस्तीपुर व वैशाली जिला स्थित विधानसभा की जो सीटें जदयू के खाते मे जा रही उसे भी लॉक्ड माना जा रहा। समस्तीपुर में वारिसनगर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, सरायरंजन, विभूतिपुर व हसनपुर तथा वैशाली में वैशाली व महनार सीट जदयू को मिल रही। बेगूसराय में तेघड़ा, मटिहानी, खगड़िया में अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता तथा भागलपुर में गोपालपुर, सुल्तानगंज व नाथनगर, बांका में अमरपुर, धोरैया, बेलहर, मुंगेर में तारापुर, जमालपुर, लखीसराय में सूर्यगढ़ा, शेखपुरा में शेखपुरा व बरबीघा सीट जदयू के खाते में जा रही। जमुई में झाझा व चकाई सीट भी जदयू के खाते में आ रही।