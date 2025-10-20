Bihar Election: जान लें चुनावी खर्च की प्रक्रिया और नियम, वरना रद हो सकता है नामांकन

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में नामांकन व स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सोमवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस विधानसभा में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे।

अब चुनाव खर्च की निगरानी की प्रक्रिया, प्रत्याशियों को किस प्रकार खर्च का ब्योरा देना, कौन से खर्च अनुमन्य है आदि की जानकारी दी जाएगी ताकि उनका नामांकन या चुनाव परिणाम रद नहीं हो।

इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार 21 अक्टूबर को सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग द्वारा आयोजित इस बैठक में प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों के अलावा निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।