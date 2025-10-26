Language
    Bihar Election 2025: संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान समय एक घंटा कम, 1300 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग

    By Raman Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:13 AM (IST)

    निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान के समय में बदलाव किया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। पहले और दूसरे चरण के कुछ बूथों पर मतदान का समय बदला गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान सामान्य समय पर होगा।

    1300 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग

    राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र एवं बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए मतदान के समय में परिवर्तन किया है। आयोग ने सामान्य रूप से मतदान के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। 

    वहीं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों की संपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक संपन्न कराया जाएगा। ऐसे बूथों की संख्या लगभग 1300 है, जहां शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा। इनमें सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र एवं बूथ दूसरे चरण वाले हैं।

    सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान

    आयोग द्वारा जारी मतदान की समय सारिणी के अनुसार पहले चरण के सिमरी बख्तियारपुर एवं महिषी के सभी बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। 

    वहीं, इसी चरण में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से पांच बजे तक कराया जाएगा। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक होगा। 

    समय से एक घंटा पहले तक ही मतदान

    दूसरे चरण में चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा एवं चकाई विधानसभा के सभी बूथों पर मतदान निर्धारित समय से एक घंटा पहले शाम पांच बजे तक ही कराया जाएगा। 

    इसके अलावा दूसरे चरण के कटोरिया विधानसभा के 121 बूथों, बेलहर के 140 बूथों, चेनारी के 62 बूथों, गोह के 25 बूथों, नवीनगर के 26 बूथों, कुटुम्बा के 169 बूथों, औरंगाबाद के 57 बूथों, रफीगंज के 125 बूथों, गुरुआ के 12 बूथों, शेरघाटी के 48 बूथों, इमामगंज के 361 बूथों, बाराचट्टी के 36 बूथों और बोधगया 20 बूथों पर मतदान शाम पांच बजे तक होगा, जबकि इन विधानसभा की शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक कराया जाएगा।