Bihar Election 2025 voting : सुबह 11 बजे तक बेगूसराय, गोपालगंज और लखीसराय में उच्च मतदान, पटना में सबसे कम वोटिंग

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान अब सुबह 11 बजे तक तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय ने 30.37%, गोपालगंज ने 30.04%, और लखीसराय ने 30.32% मतदान दर्ज कर सबसे अधिक सक्रियता दिखाई है। वहीं, पटना में अब भी सबसे कम 23.71% मतदान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अन्य जिलों में सहरसा का मतदान प्रतिशत 29.68%, मुजफ्फरपुर 29.66%, मधेपुरा 28.46%, सारण 28.52%, वैशाली 28.67%, और खगड़िया 28.96% रहा। इसके अलावा सिवान 27.09%, समस्तीपुर 27.92%, नालंदा 26.86%, भोजपुर 26.76%, दरभंगा 26.07%, शेखपुरा 26.04% और मुंगेर 26.68% मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है।

पूरे पहले चरण में सुबह 11 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 27.65% रहा है, जो सुबह 9 बजे के आंकड़ों (13.13%) की तुलना में दोगुना से भी अधिक है। यह दर्शाता है कि मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं और मतदान प्रक्रिया में तेजी आ रही है।

चुनाव प्रशासन ने सभी बूथों पर सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत रखा है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, प्रशासन पटना जैसे कम मतदान वाले जिलों में विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पहुंचें।