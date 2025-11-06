Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025 voting : सुबह 11 बजे तक बेगूसराय, गोपालगंज और लखीसराय में उच्च मतदान, पटना में सबसे कम वोटिंग

    By NALINI RANJANEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting  बिहार चुनाव 2025 के दौरान सुबह 11 बजे तक बेगूसराय, गोपालगंज और लखीसराय में मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहा। वहीं, पटना में मतदान की गति धीमी रही। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    पहले दो घंटे 27.65 प्रतिशत मतदान

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान अब सुबह 11 बजे तक तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय ने 30.37%, गोपालगंज ने 30.04%, और लखीसराय ने 30.32% मतदान दर्ज कर सबसे अधिक सक्रियता दिखाई है। वहीं, पटना में अब भी सबसे कम 23.71% मतदान हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अन्य जिलों में सहरसा का मतदान प्रतिशत 29.68%, मुजफ्फरपुर 29.66%, मधेपुरा 28.46%, सारण 28.52%, वैशाली 28.67%, और खगड़िया 28.96% रहा। इसके अलावा सिवान 27.09%, समस्तीपुर 27.92%, नालंदा 26.86%, भोजपुर 26.76%, दरभंगा 26.07%, शेखपुरा 26.04% और मुंगेर 26.68% मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है।

    पूरे पहले चरण में सुबह 11 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 27.65% रहा है, जो सुबह 9 बजे के आंकड़ों (13.13%) की तुलना में दोगुना से भी अधिक है। यह दर्शाता है कि मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं और मतदान प्रक्रिया में तेजी आ रही है।

    चुनाव प्रशासन ने सभी बूथों पर सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत रखा है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, प्रशासन पटना जैसे कम मतदान वाले जिलों में विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पहुंचें।

    मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, और सभी जिलों में सुरक्षा बलों की निगरानी जारी है।

     

    पटना में सबसे ज्यादा पालीगंज में हुआ वोटिंग

    11 बजे तक सबसे अधिक पालिगंज में मतदान, सबसे कम रहा बांकीपुरमतदान के दूसरे राउंड की रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जारी की।

    इसके अनुसार सुबह 11 बजे तक में सबसे अधिक पालीगंज विधानसभा में 31.53 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, जबकि सबसे कम शहरी विधानसभा बांकीपुर में 11.06 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।

    बांकीपुर विधानसभा से राज्य सरकार के मंत्री नीतीन नवीन चुनावी मैदान में है। आंकड़ों पर ध्यान दें तो मोकामा में 26.8 प्रतिशत, बाढ़ में 26.95 प्रतिशत, बख्तियारपुर में 27.37, दीघा में 14.69, कुम्हरार में 16.08, पटना साहिब 21.3, फतुहा 28.52, दानापुर 22.98, मनेर 26.58, फुलवारीशरीफ 25.22, मसौढ़ी 31.02, बिक्रम में 29.23 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।

    vot p