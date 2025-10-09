Bihar Election 2025: आपके विधानसभा में किस दिन होगी वोटिंग? यहां दूर करें कंफ्यूजन

सहरसा (4) : सहरसा, महिषी, सोनबरसा (अजा) और सिमरी बख्तियारपुर

मधेपुरा (4) : आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा व सिंघेश्वर (अजा)

दरभंगा (10) : कुशेश्वरस्थान (अजा), हायाघाट, केवटी, जाले, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर।

समस्तीपुर (10) : समस्तीपुर, कल्याणपुर (अजा), वारिसनगर, सरायरंजन, मोरवा, उजियारपुर, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा व हसनपुर।

बेगूसराय (7) : चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी (अजा)।

वैशाली (8) : वैशाली, हाजीपुर, लालगंज, महुआ, पांतेपुर (अजा), राजापाकर (अजा), महनार, राघोपुर।

मुजफ्फरपुर (11) : गायघाट, औराई, बोचहां (अजा), सकरा (अजा), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज।

सारण (10) : एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (अजा), अमनौर, परसा और सोनपुर।

सिवान (8) : सिवान, महराजगंज, जीरादेई, दरौली (अजा), रघुनाथपुर, दरौंदा, गोरेयाकोठी और बड़हरिया।

गोपालगंज (6) : बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (अजा) और हथुआ।

शेखपुरा (2) : शेखपुरा और बरबीघा

लखीसराय (2) : सूर्यगढ़ा और लखीसराय

मुंगेर (3) : मुंगेर, जमालपुर और तारापुर

खगड़िया (4) : अलौली (अजा), खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता।

बक्सर (4) : ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव व राजपुर (अजा)।

भोजपुर (7) : संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (अजा), तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर।

नालंदा जिला (7) : अस्थावां, बिहारशरीफ, नालंदा, राजगीर (अजा), इस्लामपुर, हिलसा व हरनौत।

पटना जिला (14) : मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, फुलवारीशरीफ (अजा), दानापुर, मनेर, बिक्रम, पालीगंज और मसौढ़ी (अजा)।

दूसरे चरण(11 नवंबर) में इन जिलों में होगा मतदान

नवादा (5) : रजौली (अजा), हिसुआ, नवादा, गोबिन्दपुर और वारिसलीगंज ।

औरंगाबाद (6) : गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा (अजा), औरंगाबाद, रफीगंज

गया (10) : अतरी, गुरूआ, इमामगंज (अजा), टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (अजा), बोधगया (अजा), गया टाऊन, बेलागंज और वजीरगंज।

जहानाबाद (3) : जहानाबाद, घोसी व मखदुमपुर (अजा)

अरवल (2) : अरवल व कुर्था

कैमूर (4) : रामगढ़, मोहनियां (अजा), भभुआ व चैनपुर।

राेहतास (7) : सासाराम, चेनारी (अजा), करगहर, दिनारा, नोखा, काराकाट और डेहरी।

भागलपुर (7) : बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अजा), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज और नाथनगर।

बांका (5) : अमरपुर, धौरैया (अजा), बांका, कटोरिया (अजजा) और बेलहर।

जमुई (4) : चकाई, सिकंदरा (अजा), जमुई और झाझा

शिवहर (1) : शिवहर

सीतामढ़ी (8) : सीतामढ़ी, बथनाहा (अजा), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, रीगा और बेलसंड।

पश्चिम चंपारण (9) : वाल्मीकिनगर, रामनगर (अजा), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, सिकटा, नौतन, चनपटिया व बेतिया।

पूर्वी चंपारण (12) : हरसिद्धि (अजा), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया, ढाका, सुगौली, रक्सौल और नरकटिया ।

मधुबनी (10) : हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, फुलपरास, लौकहा, खजौली, बाबूबरही, राजनगर (अजा) व झंझारपुर।

सुपौल (5) : निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छातापुर

अररिया (6) : नरपतगंज, रानीगंज (अजा), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी।

किशनगंज (4) : बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज व कोचाधामन

पूर्णिया (7) : कसबा, बनमनखी (अजा), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बायसी।