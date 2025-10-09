Bihar Election 2025: आपके विधानसभा में किस दिन होगी वोटिंग? यहां दूर करें कंफ्यूजन
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन में अब केवल एक दिन बचा है, और सभी पार्टियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। इस बार बिहार में दो चरणों में मतदान होंगे: पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। आप यहां देख सकते हैं कि आपके जिले में किस चरण में मतदान होगा।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा में पहले चरण के लिए नामांकन शुरू होने में अब मात्र एक दिन समय बचा है। ऐसे में सभी दल अपनी- अपनी तैयारियों को अंतिम धार देने में लगे हैं। बिहार में इस बार दो चरण में मतदान होने वाले हैं। पहला चरण 6 नवंबर वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। ऐसे में अगर आप जान जानना चाहते है कि आपके जिले में किस चरण मतदान होने वाले हैं तो उसकी लिस्ट यहां देख सकते हैं।
पहले चरण(6 नवंबर) में इन जिलों में मतदान
- पटना जिला (14) : मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, फुलवारीशरीफ (अजा), दानापुर, मनेर, बिक्रम, पालीगंज और मसौढ़ी (अजा)।
- नालंदा जिला (7) : अस्थावां, बिहारशरीफ, नालंदा, राजगीर (अजा), इस्लामपुर, हिलसा व हरनौत।
- भोजपुर (7) : संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (अजा), तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर।
- बक्सर (4) : ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव व राजपुर (अजा)।
- खगड़िया (4) : अलौली (अजा), खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता।
- मुंगेर (3) : मुंगेर, जमालपुर और तारापुर
- लखीसराय (2) : सूर्यगढ़ा और लखीसराय
- शेखपुरा (2) : शेखपुरा और बरबीघा
- गोपालगंज (6) : बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (अजा) और हथुआ।
- सिवान (8) : सिवान, महराजगंज, जीरादेई, दरौली (अजा), रघुनाथपुर, दरौंदा, गोरेयाकोठी और बड़हरिया।
- सारण (10) : एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (अजा), अमनौर, परसा और सोनपुर।
- मुजफ्फरपुर (11) : गायघाट, औराई, बोचहां (अजा), सकरा (अजा), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज।
- वैशाली (8) : वैशाली, हाजीपुर, लालगंज, महुआ, पांतेपुर (अजा), राजापाकर (अजा), महनार, राघोपुर।
- बेगूसराय (7) : चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी (अजा)।
- समस्तीपुर (10) : समस्तीपुर, कल्याणपुर (अजा), वारिसनगर, सरायरंजन, मोरवा, उजियारपुर, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा व हसनपुर।
- दरभंगा (10) : कुशेश्वरस्थान (अजा), हायाघाट, केवटी, जाले, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर।
- मधेपुरा (4) : आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा व सिंघेश्वर (अजा)
- सहरसा (4) : सहरसा, महिषी, सोनबरसा (अजा) और सिमरी बख्तियारपुर
दूसरे चरण(11 नवंबर) में इन जिलों में होगा मतदान
- नवादा (5) : रजौली (अजा), हिसुआ, नवादा, गोबिन्दपुर और वारिसलीगंज ।
- औरंगाबाद (6) : गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा (अजा), औरंगाबाद, रफीगंज
- गया (10) : अतरी, गुरूआ, इमामगंज (अजा), टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (अजा), बोधगया (अजा), गया टाऊन, बेलागंज और वजीरगंज।
- जहानाबाद (3) : जहानाबाद, घोसी व मखदुमपुर (अजा)
- अरवल (2) : अरवल व कुर्था
- कैमूर (4) : रामगढ़, मोहनियां (अजा), भभुआ व चैनपुर।
- राेहतास (7) : सासाराम, चेनारी (अजा), करगहर, दिनारा, नोखा, काराकाट और डेहरी।
- भागलपुर (7) : बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अजा), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज और नाथनगर।
- बांका (5) : अमरपुर, धौरैया (अजा), बांका, कटोरिया (अजजा) और बेलहर।
- जमुई (4) : चकाई, सिकंदरा (अजा), जमुई और झाझा
- शिवहर (1) : शिवहर
- सीतामढ़ी (8) : सीतामढ़ी, बथनाहा (अजा), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, रीगा और बेलसंड।
- पश्चिम चंपारण (9) : वाल्मीकिनगर, रामनगर (अजा), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, सिकटा, नौतन, चनपटिया व बेतिया।
- पूर्वी चंपारण (12) : हरसिद्धि (अजा), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया, ढाका, सुगौली, रक्सौल और नरकटिया ।
- मधुबनी (10) : हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, फुलपरास, लौकहा, खजौली, बाबूबरही, राजनगर (अजा) व झंझारपुर।
- सुपौल (5) : निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छातापुर
- अररिया (6) : नरपतगंज, रानीगंज (अजा), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी।
- किशनगंज (4) : बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज व कोचाधामन
- पूर्णिया (7) : कसबा, बनमनखी (अजा), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बायसी।
- कटिहार (7) : कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (अजजा), बरारी व कोढ़ा (अजा)।
