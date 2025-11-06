Bihar Election 2025 : नौ बजे के बाद बूथों पर उमड़ी भीड़, मतदान के लिए दिखा उत्साह

अवनीश कुमार, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के लिए बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान समेत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक होगा। हालांकि, सुबह के दो घंटे मतदान में सुस्ती भरी रही, लेकिन दस बजने के बाद मतदान में तेजी आई।

घुंघट में वोट देने निकली महिलाएं

लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। परंपरा और संस्कृति का सम्मान करते हुए कई महिलाएं घूंघट में बूथ तक पहुंचीं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। इनमें पहली बार वोट देने आईं युवतियां मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं।

महिलाओं ने कहा कि उनका वोट विकास की दिशा तय करेगा। ग्रामीण इलाकों में घूंघट में भी जागरूकता और भागीदारी का यह नजारा लोकतंत्र के प्रति बढ़ते विश्वास की मिसाल रहा।



सुबह 11 बजे तक बेगूसराय में 30.37, नालंदा में 26.86, सारण में 28.52, सिवान में 27.09, वैशाली में 28.67, शेखपुरा में 26.04, भोजपुर में 26.76 व बक्सर जिले में 28.2 प्रतिशत मतदान हुआ है।

बेगूसराय जिले की सात सीटों पर मतदान(11 बजे)

बछवाड़ा 30.77

बखरी 30.5

बेगूसराय 26.57

चेरियाबरियापुर 33.32

मटिहानी 25.51

साहेबपुर कमाल 27.08

तेघरा 29.0

नालंदा जिले की सात सीटों पर मतदान

अस्थावां 26.0

बिहारशरीफ 23.0

राजगीर 27.80

इस्लामपुर 27.64

हिलसा 28.24

नालंदा 29.14

हरनौत 27.16

शेखपुरा जिले की दो सीटों पर मतदान

शेखपुरा 27.10

बरबीघा 24.73

वैशाली जिले की आठ सीटों पर मतदान

हाजीपुर 27.35

लालगंज 30.12

महनार 27.61

महुआ 27.47

पातेपुर 29.59

राघोपुर 28.79

राजापाकड़ 26.63

वैशाली 31.24

सिवान जिले की आठ सीटों मतदान प्रतिशत

बड़हरिया 27.91

दरौली 27.2

दरौंदा 26.57

गोरियाकोठी 26.50

महाराजगंज 28.56

रघुनाथपुर 26.99

सिवान 27.20

जीरादेई 25.92

गोपालगंज जिले में छह सीटों मतदान

बैकुंठपुर 27.27

बरौली 30.50

गोपालगंज 27.91

कुचायकोट 31.84

भोरे 29.60

हथुआ 32.40

सारण जिले की दस सीटों पर मतदान

एकमा 27.1

मांझी 27.28

बनियापुर 29.32

तरैया 25.93

मढ़ौरा29.89

छपरा 24.59

गड़खा 33.7

अमनौर 32.1

परसा 29.7

सोनपुर 25.74

बक्सर जिले की चार सीटों पर मतदान

ब्रह्मपुर 28.66

बक्सर 28.12

डुमरावं 26.73

राजपुर 28.51

भोजपुर जिले की सात सीटों पर मतदान