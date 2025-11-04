Language
    Bihar Election 2025: महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव vs मुकेश रौशन vs संजय सिंह की त्रिकोणीय जंग, पारिवारिक कलह से गरमाया मुकाबला

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:02 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव, मुकेश रौशन और संजय सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पारिवारिक कलह के कारण यह सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तेज प्रताप यादव को अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, जबकि मुकेश रौशन और संजय सिंह भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।

    महुआ सीट पर गरमाया मुकाबला

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव(Bihar Election 2025) में महुआ विधानसभा क्षेत्र सबसे चर्चित चुनावी मैदानों में से एक है। इस सीट पर जहां राजद और परिवार से निकालए जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर  जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं,तो वहीं इस चुनाव में उन्हें निवर्तमान राजद विधायक डॉ. मुकेश कुमार रौशन से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के व्यवसायी-राजनेता संजय कुमार सिंह भी चुनावी मैदान में हैं।

    महुआ में राजद बनाम तेज प्रताप यादव की लड़ाई की खूब चर्चा हो रही है। वहीं एनडीए के लोजपा (रामविलास) उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने इस लड़ाई को  त्रिकोणीय बना दिया है। 

    महुआ विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार

    तेज प्रताप यादव(जेजेडी): पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ भाई-बहन के सार्वजनिक झगड़े पर भी बात कही थी।

    मुकेश कुमार रौशन (राजद): 2020 में महुआ से विधायक रहे मुकेश कुमार रौशन ने तेज प्रताप से सीट छीन ली थी। राजद का शीर्ष नेतृत्व इस बार महुआ में मुकेश कुमार रौशन के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहा है।

    संजय कुमार सिंह (लोजपा-रामविलास): लोजपा (रा) के टिकट पर संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट की मानें तो, तेज प्रताप यादव और राजद के मूल समर्थकों में बिखराव के बीच, उन्हें गैर-यादव मतदाताओं को साधने की उम्मीद है।

     


    उम्मीदवारों की घोषित जानकारी
    उम्मीदवार घोषित आपराधिक मामले घोषित कुल संपत्ति घोषित देनदारियां
    तेज प्रताप यादव (जनशक्ति जनता दल) 8 2.88 करोड़ रुपये शून्य
    मुकेश कुमार रौशन (राजद) 2 8.22 करोड़ रुपये 2.78 करोड़ रुपये
    संजय कुमार सिंह (लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)) 2 7.30 करोड़ रुपये शून्य

    महुआ उम्मीदवारों के आपराधिक मामले

    तेज प्रताप यादव (JJD): आठ मामले लंबित, आरोपों में हत्या, हत्या का प्रयास, क्रूरता आदि शामिल हैं, 2017-2021 के कई मामले लंबित सूचीबद्ध हैं, किसी भी मामले में दोषसिद्धि की सूचना नहीं है।

    मुकेश कुमार रौशन (RJD): दो मामले लंबित, आरोपों में शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, घातक हथियारों से दंगा करना, लोक सेवक की अवज्ञा और हमला, घर में जबरन घुसना आदि शामिल हैं।

    संजय कुमार सिंह (LJP-रामविलास): दो मामले लंबित, आरोपों में धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी शामिल हैं। किसी भी मामले में दोषसिद्धि की सूचना नहीं है।

    महुआ उम्मीदवारों की शिक्षा और पेशा

    तेज प्रताप यादव (जेजेडी): 12वीं पास। राजनीतिक जीवन में पिछली महागठबंधन सरकार में मंत्री पद भी शामिल है।

    मुकेश कुमार रौशन (आरजेडी): बीडीएस, दंत चिकित्सक और व्यवसायी।

    संजय कुमार सिंह (लोजपा-आरवी): स्नातक, व्यवसायी

    बिहार चुनाव 2025: उम्मीदवारों की स्थिति

    तेज प्रताप ने महुआ में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सहित विकास परियोजनाओं का वादा किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं का दिल जीतना है। उन्हें अपने पिछले कार्यकाल पर गर्व है, खासकर उस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर।

    मुकेश कुमार रौशन महुआ से मौजूदा राजद विधायक हैं, जिन्हें पार्टी के समर्पित समर्थकों का लगातार समर्थन प्राप्त है, जो तेज प्रताप की उम्मीदवारी से होने वाले विभाजन से चिंतित हैं।

    संजय कुमार सिंह को महुआ में राजपूत और सवर्ण वोटों पर मजबूत पकड़ वाले उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पिछले चुनावों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन सिंह जाति-आधारित चुनावी गणित में एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।

    पिछले दो चुनावों में महुआ का गणित 

    2020 बिहार विधानसभा चुनाव

    2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, मुकेश कुमार रौशन (राजद) ने महुआ सीट 13,770 मतों (8.08%) के अंतर से जीती। उन्हें 36.48% वोट शेयर के साथ 62,747 वोट मिले। संजय कुमार सिंह (लोजपा) 25,198 मतों (14.65%) के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तेज प्रताप ने 2020 में चुनाव नहीं लड़ा।

    2015 बिहार विधानसभा चुनाव

    2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में, तेज प्रताप यादव (राजद) ने महुआ सीट 28,155 मतों (18.46%) के अंतर से जीती। यादव को 43.34% वोट शेयर के साथ 66,927 वोट मिले। मुकेश कुमार रौशन और संजय कुमार सिंह ने 2015 में चुनाव नहीं लड़ा था।