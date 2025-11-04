Bihar Assembly Election 2025: तेज प्रताप यादव बोले, तेजस्वी अभी बच्चा हैं, चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाएंगे

महुआ से चुनाव लड़ रहे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका छोटा भाई तेजस्वी “अभी बच्चा है” और चुनाव के बाद ही उसे झुनझुना पकड़ाने का समय आएगा।

इस बीच, राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक दिलचस्प बयान दिया।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार, 4 नवंबर को प्रचार का आखिरी दिन है।

तेजस्वी यादव ने महुआ में अपनी पार्टी RJD के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। इस पर पत्रकारों ने तेज प्रताप से सवाल किया कि क्या वे इसे लेकर नाराज हैं।

तेज प्रताप यादव ने जवाब में कहा, “करने दीजिए, अभी वह बच्चा है। चुनाव के बाद उसे झुनझुना हम पकड़ाएंगे।”

इसके अलावा, उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें लालू परिवार को एक कंपनी बताया गया था।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोई भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन बोलते समय संयम बनाए रखना चाहिए।