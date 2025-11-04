Bihar Assembly Election 2025: तेज प्रताप यादव बोले, तेजस्वी अभी बच्चा हैं, चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाएंगे
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के अंतिम दिन, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को 'बच्चा' बताया और चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाने की बात कही। महुआ में तेजस्वी के प्रचार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। साथ ही, उन्होंने अमित शाह के लालू परिवार को कंपनी बताने वाले बयान पर संयम बरतने की सलाह दी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार, 4 नवंबर को प्रचार का आखिरी दिन है।
इस बीच, राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक दिलचस्प बयान दिया।
महुआ से चुनाव लड़ रहे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका छोटा भाई तेजस्वी “अभी बच्चा है” और चुनाव के बाद ही उसे झुनझुना पकड़ाने का समय आएगा।
तेजस्वी यादव ने महुआ में अपनी पार्टी RJD के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। इस पर पत्रकारों ने तेज प्रताप से सवाल किया कि क्या वे इसे लेकर नाराज हैं।
तेज प्रताप यादव ने जवाब में कहा, “करने दीजिए, अभी वह बच्चा है। चुनाव के बाद उसे झुनझुना हम पकड़ाएंगे।”
इसके अलावा, उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें लालू परिवार को एक कंपनी बताया गया था।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोई भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन बोलते समय संयम बनाए रखना चाहिए।
