Bihar Election 2025: संजय झा का बड़ा बयान, कहा- जनता को बहकाने वाला है महागठबंधन का घोषणा पत्र
जदयू नेता संजय झा ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को जनता को बहकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह झूठे वादों का पुलिंदा है और महागठबंधन के पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। झा ने जेडीयू सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया और जनता से विश्वास बनाए रखने की अपील की, जबकि महागठबंधन ने जेडीयू पर विकास से भटकाने का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा पहले दिल्ली वाले युवराज ने 'संविधान को खतरा' और 'वोट चोरी' का झूठ फैला कर बिहार चुनाव में कन्फ्यूजन पैदा करने की पुरजोर कोशिश की लेकिन, उनका झूठ कोई काम नहीं आया।
संजय झा ने कहा अब पटना वाले युवराज हर परिवार को सरकारी नौकरी का झांसा देकर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश में जुटे हैं और ऐसे झांसे को महागठबंधन का घोषणापत्र नाम दे दिया है, वास्तव में वह घोषणापत्र नहीं, खोखले वादों और हवा-हवाई घोषणाओं का ढकोसला पत्र है। न कोई विजन, न कोई रोडमैप, सिर्फ मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश।बिहार की जागरूक जनता ऐसे खोखले वादों के झांसे में नहीं आएगी। लोग भूले नहीं हैं कि जब उनकी सरकार थी, तब जो लोग सरकारी नौकरी में थे, उन्हें छह-छह महीने तक वेतन नहीं मिलते थे।
लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो निश्चय करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगले पांच साल में हर जिले में उद्योग लगाएंगे और एक करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे, तो वही इसे पूरा भी करेंगे।
