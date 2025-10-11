Bihar Election 2025: राजद के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट आई सामने, इन नामों पर चल रही है चर्चा

विधानसभा सीट संभावित प्रत्याशी

मुंगेर अविनाश कुमार विद्यार्थी

महिषी गौतम कृष्णा

झाझा राजेंद्र प्रसाद

उजियारपुर आलोक कुमार मेहता

मोरवा रणविजय साहू

समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शाहीन

महुआ मुकेश रौशन

धोरैया भूदेव चौधरी

शेखपुरा विजय कुमार

संदेश किरण देवी

शाहपुर राहुल तिवारी

ब्रह्मपुर शंभूनाथ यादव

दिनारा विजय कुमार मंडल

नोखा अनीता देवी

डेहरी फतेह बहादुर कुशवाहा

मखदूमपुर सतीश कुमार

ओबरा ऋषि कुमार

रफीगंज मोहम्मद निहालुद्दीन

सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन

मधेपुरा चंद्रशेखर यादव

जोकीहाट शाहनवाज आलम

लौकहा भरत भूषण मंडल

बहादुरगंज मुजाहिद आलम

बाजपट्टी मुकेश कुमार यादव

राघोपुर तेजस्वी यादव

नरकटिया शमीम अहमद

मनेर भाई वीरेंद्र

हिलसा शक्ति यादव

फतुहा रामानंद यादव

एकमा श्रीकांत यादव

सिवान अवध बिहारी चौधरी

रघुनाथपुर ओसामा सहाब

कांटी इसराइल मंसूरी

दरभंगा ग्रामीण ललित यादव

बोधगया कुमार सर्वजीत

इमामगंज उदय नारायण चौधरी

जमुई विजय प्रकाश

गोह भीम सिंह

हायाघाट भोला यादव

मोहिउद्दीन नगर एज्या यादव

चकाई सावित्री देवी

सुरसंड सैयद अबू दोजाना

पातेपुर शिवचंद्र राम