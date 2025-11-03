Bihar Election 2025: रितेश रंजन ने राजीव नगर-नेपालीनगर भूमि विवाद के स्थायी समाधान पर की चर्चा

जागरण संवाददाता, पटना। दीघा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने जनसंपर्क और विभिन्न बैठकों का आयोजन किया।

उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण कर मतदाताओं से उनकी समस्याओं व सुझावों की जानकारी ली। बैठकों में मुख्य रूप से राजीव नगर–नेपाली नगर 1024.52 एकड़ भूमि विवाद के स्थायी समाधान, बरसात के दौरान जलजमाव की समस्या से राहत, क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, खेल मैदान और वेंडिंग जोन के निर्माण तथा सड़क और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर चर्चा की गई।