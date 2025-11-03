Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: रितेश रंजन ने राजीव नगर-नेपालीनगर भूमि विवाद के स्थायी समाधान पर की चर्चा

    By Jai Shankar BihariEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    दीघा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन सिंह ने जनसंपर्क किया। उन्होंने राजीव नगर-नेपाली नगर भूमि विवाद के स्थायी समाधान, जलजमाव से राहत, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपने विचार रखे।

    prefferd source google
    Hero Image

    भूमि विवाद के स्थायी समाधान पर की चर्चा

    जागरण संवाददाता, पटना। दीघा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने जनसंपर्क और विभिन्न बैठकों का आयोजन किया।

    उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण कर मतदाताओं से उनकी समस्याओं व सुझावों की जानकारी ली। बैठकों में मुख्य रूप से राजीव नगर–नेपाली नगर 1024.52 एकड़ भूमि विवाद के स्थायी समाधान, बरसात के दौरान जलजमाव की समस्या से राहत, क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, खेल मैदान और वेंडिंग जोन के निर्माण तथा सड़क और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर चर्चा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रमों में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने विचार रखते हुए अपेक्षाएं साझा कीं।