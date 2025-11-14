Bihar Election 2025 Results: मायावती की BSP ने बिहार में जमाए पैर, इस सीट पर रुझानों में BJP-RJD दोनों को पछाड़ा

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मायावती की पार्टी BSP ने बिहार में कमाल कर दिया है। बिहार की रामगढ़ सीट पर BSP रुझानों में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले में BSP उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने BJP और RJD दोनों के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया है। पहले राउंड की गिनती के बाद बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव 3,219 वोट पा चुके हैं। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह से 197 वोटों से आगे हैं। यहां, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है। आरजेडी प्रत्याशी अजीत कुमार 1806 वोट ही हासिल कर पाए हैं।

शुरुआती रुझानों में BSP के लिए खुशखबरी बिहार के रुझानों में BSP के लिए खुशखबरी है। यूपी की सत्ता से बाहर चल रही मायावती की पार्टी के वोटर आपको यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी मिल जाएंगे। अगर बिहार में रामगढ़ सीट ही बीएसपी जीत जाती है तो यह मायावती और उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ा सकती है। मायावती की पार्टी ने बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा है।