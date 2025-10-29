Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election 2025: बिहार में पोस्टल बैलेट से हो रही वोटिंग, यहां देखें पूरी डिटेल

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र से मतदान शुरू हो गया है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए है, जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते। चुनाव आयोग पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ यह प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है, ताकि सभी वोट सही ढंग से गिने जा सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले के 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र द्वारा बुधवार व गुरुवार को घर बैठे मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने इसके लिए चार सदस्यीय 75 भ्रमण मतदान टीमों के साथ 14 सुरक्षित टीमें गठित की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी टीमों को प्रशिक्षण के बाद मंगलवार की दोपहर तक एक-एक स्कार्पियो दे दी गई है। बुधवार की सुबह आठ बजे कोषागार से मतदान पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डीएम ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता जिन्होंने घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान का आवेदन किया था, उन्हें यह सुविधा दी जा रही है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे निर्धारित बूथ पर मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्र भू-तल पर हैं और वहां रैंप बनाया गया है।

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान पदाधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, फोटोग्राफर व पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। मतदाताओं को मतदान दल के आगमन की पूर्व सूचना वाट्सएप, एसएमएस, डाक या बीएलओ के माध्यम से दी जाएगी।

    दृष्टिबाधित मतदाता किसी वयस्क स्वजन की सहायता ले सकेंगे पर राजनीतिक दल या प्रत्याशी का व्यक्ति सहयोगी नहीं बन सकेगा। मतदान गोपनीय रहेगा और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि वास्तविक मतदान की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सभी मतदाताओं का मतदान पूरा हो सके।

    डीएम ने कहा कि यह विशेष मतदान अभियान हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मतदान दलों को आवश्यक वाहन, स्टेशनरी सामग्री, अमिट स्याही, ग्लू स्टिक, मतपत्र लिफाफा, कैनवस बैग आदि जिला निर्वाचन शाखा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान दल मतदान के पहले मतदाता की पहचान करेंगे और पहचान पत्र को अंकित कर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लेंगे।

    चिह्न लगाने व उसे मोड़ने की प्रक्रिया पहले ही बता दी जाएगी, चिह्न लगाने के बाद उसे मतदान दल नहीं देख सकेगा। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फोल्ड मतपत्र एवं अप्रयुक्त सामग्री को सील कर पुनः कोषागार में जमा कराया जाएगा। 

    दीघा, बिक्रम व फुलवारी में सबसे अधिक मतदान दल

    विधानसभा क्षेत्र दलों की संख्या
    मोकामा, बाढ़, बांकीपुर 3 मतदान दल व 1 सुरक्षित दल
    मनेर, पालीगंज, मसौढ़ी 4 मतदान दल व 1 सुरक्षित
    कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, बख्तियारपुर 5 मतदान दल व 1 सुरक्षित
    दीघा 11 मतदान दल व 1 सुरक्षित
    बिक्रम 8 मतदान दल व 1 सुरक्षित
    फुलवारी (अजा) 7 मतदान दल व 1 सुरक्षित

    पोस्टल बैलेट से मतदान करने वालों की संख्या के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र में मतदान दलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 11 मतदान टीम व एक सुरक्षित तो इसके बाद बिक्रम में आठ मतदान दल व एक सुरक्षित और फुलवारी में सात मतदान दल व एक सुरक्षित टीम प्रतिनियुक्त की गई है।

    मोकामा, बांकीपुर व बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन टीम व एक सुरक्षित टीम, मनेर, पालीगंज व मसौढ़ी विधानसभा के लिए चार मतदान दल व एक सुरक्षित तो कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर व बख्तियारपुर के लिए पांच व एक सुरक्षित टीम प्रतिनियुक्त की गई है।

    html

    विधानसभा क्षेत्र पद नाम पदनाम मोबाइल
    मोकामा मतदान पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय दानापुर 8757156382
    माइक्रो आब्जर्वर उमाकांत प्रसाद डेवेलपमेंट अफसर, एलआईसी 7717794653
    बाढ़ मतदान पदाधिकारी दीपक कुमार प्रधान लिपिक, निर्माण प्रमंडल-2 9162402949
    माइक्रो आब्जर्वर सुभाष कुमार सिंह चीफ मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक 9779584975
    बख्तियारपुर मतदान पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, खगौल 8789905581
    माइक्रो आब्जर्वर कन्हैया चौधरी सीनियर मैनेजर, इंडियन बैंक 7004801984
    दीघा मतदान पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार वरीय अंकेक्षक, सीडीए 9334325450
    माइक्रो आब्जर्वर रविशेखर कुमार चीफ मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक 9430063343
    बांकीपुर मतदान पदाधिकारी निरंजन कुमार दुग्ध विकास निदेशालय, पटना 8083468067
    माइक्रो आब्जर्वर सुनील कुमार प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईसी 9470420310
    कुम्हरार मतदान पदाधिकारी मो. शहाबुद्दीन सहायक प्रोफेसर, श्रीगुरुगोविंद सिंह कालेज 9837476030
    माइक्रो आब्जर्वर मनीष कुमार चीफ मैनेजर, पंजाब एंड सिंध बैंक 9419226742
    पटना साहिब मतदान पदाधिकारी डा. विनय कुमार मीणा सहायक प्रोफेसर, बीडी कालेज 9717226567
    माइक्रो आब्जर्वर अजीत कुमार गुप्ता चीफ मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक 9771454134
    फतुहा मतदान पदाधिकारी अखिलेश कुमार झा प्रधान लिपिक, योजना अंचल 9304544696
    माइक्रो आब्जर्वर ज्ञानदेव पासवान ऑफिस सुपरवाइजर, केंद्रीय भू-जल बोर्ड 8900644318
    दानापुर मतदान पदाधिकारी चंद्रभूषण श्रीवास्तव सहायक प्रोफेसर, कालेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 9470655188
    माइक्रो आब्जर्वर कौशलेन्द्र कुमार प्रशासनिक पदाधिकारी, ईसी जोनल कार्यालय 9122499253
    मनेर मतदान पदाधिकारी सुनील कुमार वरीय अंकेक्षक, प्रधान अकाउंटेंट जनरल 9973339317
    माइक्रो आब्जर्वर राजेश रंजन प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईसी 9835842070
    फुलवारी (अजा) मतदान पदाधिकारी डा. अनंत कुमार सहायक प्रोफेसर, बीएन कालेज 8210443390
    माइक्रो आब्जर्वर अजीत कुमार प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईसी 8851157061
    मसौढ़ी (अजा) मतदान पदाधिकारी आशीष कुमार सहायक प्रोफेसर, मगध महिला कालेज 7870003400
    माइक्रो आब्जर्वर मनोज कुमार सिन्हा प्रशासनिक पदाधिकारी, ईसी जोनल कार्यालय 7903023516
    पालीगंज मतदान पदाधिकारी मदन कुमार कार्यालय सहायक, भूगोल विभाग 9334994657
    माइक्रो आब्जर्वर शशिकांत प्रशासनिक पदाधिकारी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 8210626758
    बिक्रम मतदान पदाधिकारी डा. अभय कुमार सहायक प्रोफेसर, कालेज ऑफ कॉमर्स 9507785500
    माइक्रो आब्जर्वर कुंदन कुमार सहायक निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग 9801791051

     

     