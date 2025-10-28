बिहार चुनाव 2025: वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र मतदान शुरू
पटना जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 75 भ्रमण मतदान टीमों और 14 सुरक्षित टीमों का गठन किया गया है। यह सुविधा उन मतदाताओं को मिलेगी, जिन्होंने डाक मतपत्र से मतदान के लिए आवेदन किया है। मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था की गई है। मतदान गोपनीय रहेगा और प्रशासन हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Bihar Election 2025 में मतदान दलों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। जिले के 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के द्वारा बुधवार व गुरुवार को घर बैठे मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने इसके लिए चार सस्यीय 75 भ्रमण मतदान टीमों के साथ 14 सुरक्षित टीमें गठित की हैं।
सभी टीमों को प्रशिक्षण के बाद मंगलवार की दोपहर तक एक-एक स्कार्पियो दे दी गई है। बुधवार की सुबह आठ बजे कोषागार से मतदान पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डीएम ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता जिन्होंने घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान का आवेदन किया था, उन्हें यह सुविधा दी जा रही है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे निर्धारित बूथ पर मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्र भू-तल पर हैं और वहां रैंप बनाया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान पदाधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, फोटोग्राफर व पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। मतदाताओं को मतदान दल के आगमन की पूर्व सूचना वाट्सएप, एसएमएस, डाक या बीएलओ के माध्यम से दी जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता किसी वयस्क स्वजन की सहायता ले सकेंगे पर राजनीतिक दल या प्रत्याशी का व्यक्ति सहयोगी नहीं बन सकेगा।
मतदान गोपनीय रहेगा और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि वास्तविक मतदान की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सभी मतदाताओं का मतदान पूरा हो सके। डीएम ने कहा कि यह विशेष मतदान अभियान हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मतदान दलों को आवश्यक वाहन, स्टेशनरी सामग्री, अमिट स्याही, ग्लू स्टिक, मतपत्र लिफाफा, कैनवस बैग आदि जिला निर्वाचन शाखा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान दल मतदान के पहले मतदाता की पहचान करेंगे और पहचान पत्र को अंकित कर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लेंगे। चिह्न लगाने व उसे मोड़ने की प्रक्रिया पहले ही बता दी जाएगी, चिह्न लगाने के बाद उसे मतदान दल नहीं देख सकेगा। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फोल्ड मतपत्र एवं अप्रयुक्त सामग्री को सील कर पुनः कोषागार में जमा कराया जाएगा।
दीघा, बिक्रम व फुलवारी में सबसे अधिक मतदान दल
पोस्टल बैलेट से मतदान करने वालों की संख्या के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र में मतदान दलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 11 मतदान टीम व एक सुरक्षित तो इसके बाद बिक्रम में आठ मतदान दल व एक सुरक्षित और फुलवारी में सात मतदान दल व एक सुरक्षित टीम प्रतिनियुक्त की गई है। मोकामा, बांकीपुर व बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन टीम व एक सुरक्षित टीम, मनेर, पालीगंज व मसौढ़ी विधानसभा के लिए चार मतदान दल व एक सुरक्षित तो कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर व बख्तियारपुर के लिए पांच व एक सुरक्षित टीम प्रतिनियुक्त की गई है।
|विधानसभा क्षेत्र
|दलों की संख्या
|मोकामा, बाढ़, बांकीपुर
|3 मतदान दल व 1 सुरक्षित दल
|मनेर, पालीगंज, मसौढ़ी
|4 मतदान दल व 1 सुरक्षित
|कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, बख्तियारपुर
|5 मतदान दल व 1 सुरक्षित
|दीघा
|11 मतदान दल व 1 सुरक्षित
|बिक्रम
|8 मतदान दल व 1 सुरक्षित
|फुलवारी (अजा)
|7 मतदान दल व 1 सुरक्षित
विधानसभावार जिम्मेदार अधिकारी
- मोकामा विधानसभा- मतदान पदाधिकारी: मनोज कुमार सिंह, पीजीटी, केंद्री विद्यालय दानापुर — 8757156382
- माइक्रो आब्जर्वर: उमाकांत प्रसाद, डेवेलपमेंट अफसर, एलआईसी — ️ 7717794653
- बाढ़ विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: दीपक कुमार, प्रधान लिपिक, निर्माण प्रमंडल-2 — 9162402949
- माइक्रो आब्जर्वर: सुभाष कुमार सिंह, चीफ मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक — 9779584975
- बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र : मतदान पदाधिकारी: राजेश कुमार सिन्हा, टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, खगौल — 8789905581
- माइक्रो आब्जर्वर: कन्हैया चौधरी, सीनियर मैनेजर, इंडियन बैंक — ️ 7004801984
- दीघा विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: अमरेंद्र कुमार, वरीय अंकेक्षक, सीडीए, — 9334325450
- माइक्रो आब्जर्वर: रविशेखर कुमार, चीफ मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक — ️ 9430063343
- बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: निरंजन कुमार, दुग्ध विकास निदेशालय, पटना — 8083468067
- माइक्रो आब्जर्वर: सुनील कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईसी — ️ 9470420310
- कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: मो. शहाबुद्दीन, सहायक प्रोफेसर, श्रीगुरूगोविंद सिंह कॉलेज — 9837476030
- माइक्रो आब्जर्वर: मनीष कुमार, चीफ मैनेजर, पंजाब एंड सिंध बैंक — 9419226742
- पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: डा. विनय कुमार मीणा, सहायक प्रोफेसर, बीडी कॉलेज — ️ 9717226567
- माइक्रो आब्जर्वर: अजीत कुमार गुप्ता, चीफ मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक — ️ 9771454134
- फतुहा विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: अखिलेश कुमार झा, प्रधान लिपिक, योजना अंचल — 9304544696
- माइक्रो आब्जर्वर: ज्ञानदेव पासवान, आफिस सुपरवाइजर, केंद्रीय भू-जल बोर्ड — ️ 8900644318
- दानापुर विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: चंद्रभूषण श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट — 9470655188
- माइक्रो आब्जर्वर: कौशलेन्द्र कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी, ईसी जोनल कार्यालय — ️ 9122499253
- मनेर विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: सुनील कुमार, वरीय अंकेक्षक, प्रधान अकाउंटेंट जनरल — ️ 9973339317
- माइक्रो आब्जर्वर: राजेश रंजन, प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईसी — 9835842070
- फुलवारी (अजा) विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: डा. अनंत कुमार, सहायक प्रोफेसर, बीएन कॉलेज — 8210443390
- माइक्रो आब्जर्वर: अजीत कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईसी — ️ 8851157061
- मसौढ़ी (अजा) विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: आशीष कुमार, सहायक प्रोफेसर, मगध महिला कॉलेज — ️ 7870003400
- माइक्रो आब्जर्वर: मनोज कुमार सिन्हा, प्रशासनिक पदाधिकारी, ईसी जोनल कार्यालय — ️ 7903023516
- पालीगंज विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: मदन कुमार, कार्यालय सहायक, भूगोल विभाग — ️ 9334994657
- माइक्रो आब्जर्वर: शशिकांत, प्रशासनिक पदाधिकारी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस — ️ 8210626758
- बिक्रम विधानसभा क्षेत्र- मतदान पदाधिकारी: डा. अभय कुमार, सहायक प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ कामर्स — ️ 9507785500
- माइक्रो आब्जर्वर: कुंदन कुमार, सहायक निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग — ️ 9801791051
