बिहार चुनाव 2025: वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र मतदान शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। जिले के 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के द्वारा बुधवार व गुरुवार को घर बैठे मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने इसके लिए चार सस्यीय 75 भ्रमण मतदान टीमों के साथ 14 सुरक्षित टीमें गठित की हैं।

सभी टीमों को प्रशिक्षण के बाद मंगलवार की दोपहर तक एक-एक स्कार्पियो दे दी गई है। बुधवार की सुबह आठ बजे कोषागार से मतदान पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डीएम ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता जिन्होंने घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान का आवेदन किया था, उन्हें यह सुविधा दी जा रही है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे निर्धारित बूथ पर मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्र भू-तल पर हैं और वहां रैंप बनाया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान पदाधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, फोटोग्राफर व पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। मतदाताओं को मतदान दल के आगमन की पूर्व सूचना वाट्सएप, एसएमएस, डाक या बीएलओ के माध्यम से दी जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता किसी वयस्क स्वजन की सहायता ले सकेंगे पर राजनीतिक दल या प्रत्याशी का व्यक्ति सहयोगी नहीं बन सकेगा।

मतदान गोपनीय रहेगा और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि वास्तविक मतदान की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सभी मतदाताओं का मतदान पूरा हो सके। डीएम ने कहा कि यह विशेष मतदान अभियान हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मतदान दलों को आवश्यक वाहन, स्टेशनरी सामग्री, अमिट स्याही, ग्लू स्टिक, मतपत्र लिफाफा, कैनवस बैग आदि जिला निर्वाचन शाखा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान दल मतदान के पहले मतदाता की पहचान करेंगे और पहचान पत्र को अंकित कर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लेंगे। चिह्न लगाने व उसे मोड़ने की प्रक्रिया पहले ही बता दी जाएगी, चिह्न लगाने के बाद उसे मतदान दल नहीं देख सकेगा। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फोल्ड मतपत्र एवं अप्रयुक्त सामग्री को सील कर पुनः कोषागार में जमा कराया जाएगा।

दीघा, बिक्रम व फुलवारी में सबसे अधिक मतदान दल पोस्टल बैलेट से मतदान करने वालों की संख्या के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र में मतदान दलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 11 मतदान टीम व एक सुरक्षित तो इसके बाद बिक्रम में आठ मतदान दल व एक सुरक्षित और फुलवारी में सात मतदान दल व एक सुरक्षित टीम प्रतिनियुक्त की गई है। मोकामा, बांकीपुर व बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन टीम व एक सुरक्षित टीम, मनेर, पालीगंज व मसौढ़ी विधानसभा के लिए चार मतदान दल व एक सुरक्षित तो कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर व बख्तियारपुर के लिए पांच व एक सुरक्षित टीम प्रतिनियुक्त की गई है।