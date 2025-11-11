Bihar election 2025 phase 2 voting : दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान, जानें कहां हुई सबसे ज्यादा वोटिंग?

डिजिटल डेस्क, पटना Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में सोमवार सुबह 9 बजे तक औसतन 14.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान की शुरुआत के शुरुआती घंटों में ही कई जिलों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे तक सबसे अधिक मतदान गया जिले में 15.97 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान मधुबनी जिले में 13.25 प्रतिशत रहा। पूर्वी बिहार के जिलों में भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जमुई में 15.77%, अररिया में 15.34%, औरंगाबाद में 15.43%, पुर्णिया में 15.54% और किशनगंज में 15.81% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं बांका (15.14%), कैमूर (15.08%), और अरवल (14.95%) में भी मतदान का रुझान सकारात्मक रहा।

दूसरी ओर, कुछ जिलों में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा। सीतामढ़ी (13.49%), भागलपुर (13.43%), नवादा (13.46%), जहानाबाद (13.81%), कटिहार (13.77%), शिवहर (13.94%) और मधुबनी (13.25%) में अपेक्षाकृत कम मतदान दर्ज किया गया। राज्य के सीमांचल से लेकर मगध और कोसी क्षेत्रों तक, सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दीं। महिला मतदाताओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसी भी जिले से बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है।