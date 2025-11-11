Language
    Bihar election 2025 phase 2 voting : दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान, जानें कहां हुई सबसे ज्यादा वोटिंग?

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:49 AM (IST)

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 Voting बिहार में 2025 के चुनावों के दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान हुआ। मतदाताओं में भारी उत्साह है और कुछ क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अधिक रहा। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है और युवा मतदाता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

    वोटिंग के लिए कतार में लगे वोटर

    डिजिटल डेस्क, पटना Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में सोमवार सुबह 9 बजे तक औसतन 14.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान की शुरुआत के शुरुआती घंटों में ही कई जिलों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई।

    राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे तक सबसे अधिक मतदान गया जिले में 15.97 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान मधुबनी जिले में 13.25 प्रतिशत रहा।

    पूर्वी बिहार के जिलों में भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जमुई में 15.77%, अररिया में 15.34%, औरंगाबाद में 15.43%, पुर्णिया में 15.54% और किशनगंज में 15.81% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं बांका (15.14%), कैमूर (15.08%), और अरवल (14.95%) में भी मतदान का रुझान सकारात्मक रहा।

    दूसरी ओर, कुछ जिलों में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा। सीतामढ़ी (13.49%), भागलपुर (13.43%), नवादा (13.46%), जहानाबाद (13.81%), कटिहार (13.77%), शिवहर (13.94%) और मधुबनी (13.25%) में अपेक्षाकृत कम मतदान दर्ज किया गया।

    राज्य के सीमांचल से लेकर मगध और कोसी क्षेत्रों तक, सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दीं। महिला मतदाताओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसी भी जिले से बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है।

    प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ-साथ संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखी जा रही है। आयोग को उम्मीद है कि दिन बढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत में और वृद्धि होगी।

