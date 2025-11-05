राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को प्रथम चरण का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सख्त निगरानी सुनिश्चित की गई है। पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान कक्ष के बाहर मोबाइल रखने के लिए लोगों को किट उपलब्ध कराया जाएगा। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर आयोग की ओर से 121 सामान्य, 18 पुलिस, 33 व्यय पर्यवेक्षक लगाए गए हैं।

प्रथम चरण में उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत सरकार के कई मंत्रियों के भाग्य को मतदाता ईवीएम में बंद करेंगे। वहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के राघोपुर क्षेत्र में भी छह नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले चरण वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों में 102 सामान्य सीटें हैं जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें 1192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी सम्मिलित हैं। प्रथम चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता इनके भाग्य काे छह नवंबर को ईवीएम में बंद करेंगे। उधर, चुनाव आयोग ने भी पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदान के लिए चुनाव मशीनरी उत्सव का माहौल सृजित करें। साथ ही बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। आयोग ने नई वीआइएस पर्ची, ईसीआइनेट एप की लोकप्रियता, बूथों से शत प्रतिशत वेबकास्टिंग एवं मतदान रिपोर्टिंग को लेकर निर्देश दिया। सभी ईवीएम एवं वीवी पैट परिवहन के जाने वाले वाहनों जीपीएस लगाए गए हैं। कहीं शाम छह तो कहीं पांच बजे तक मतदान प्रथम चरण में कई विधानसभा क्षेत्रों के संवेदनशील होने के कारण वहां पर मतदान की समय सीमा निर्धारित समय से एक घंटा कम कर दी गई है। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों एवं बूथों पर मतदान शाम पांच बजे तक ही होगा।

वहीं, अन्य बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से आरंभ हो जाएगा जो सामान्य रूप से छह बजे तक संपन्न कराया जाएगा।



आयोग द्वारा जारी मतदान की समय सारिणी के अनुसार पहले चरण के सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, मुंगेर, जमालपुर के सभी बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा।

पहले चरण में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से पांच बजे तक संपन्न होगा। जबकि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक होगा। प्रथम चरण में इन जिलों में डाले जाएंगे वोट

प्रथम चरण के मतदान वाले जिलों में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर है।

सीईओ कार्यालय नियंत्रण कक्ष स्थापित



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मतदान के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने लिए दूरभाष एवं फैक्स नंबर जारी किया गया है।

मतदान संचालन से संबंधित आवश्यक सूचना देने के लिए दूरभाष संख्या 0612-2824001 एवं फैक्स नंबर 0612-2215611 जारी किया गया है। मतदाता इमेल से ceo_bihar@eci.gov.in एवं ceobihar@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन से सबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत/सूचना उपर्युक्त दूरभाष/फैक्स नम्बर/ई-मेल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के कार्यालय को भेजी जा सकती है। मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक कार्यरत रहेगा।