    Bihar election 2025 Phase 1 Voting : मोकामा में मतदान शुरू, अनंत सिंह या सूरजभान कौन किसपर भारी...

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:07 AM (IST)

    Phase 1 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मोकामा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मुकाबला अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, भूमिहार वोटों की दिशा इस चुनाव का निर्णायक पहलू मानी जा रही है। मोकामा में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

    अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच सियासी मुकाबला

    डिजिटल डेस्क, पटना। Mokama Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत मोकामा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। दुलारचंद हत्याकांड और पूर्व विधायक अनंत सिंह की जेल जाने की घटनाओं के बाद इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। हर बूथ पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं, जिससे मोकामा की सड़कें मानो सुरक्षा छावनी में बदल गई हों।

    इस बार मोकामा विधानसभा सीट पर सियासी टकराव और भी तीव्र है। प्रमुख मुकाबला बाहुबली नेता अनंत सिंह और राजद प्रत्याशी वीणा देवी के बीच है।

    अनंत सिंह जदयू के प्रत्याशी हैं, जबकि वीणा देवी अपने पति सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं जनसुराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी भी चुनावी मुकाबले में शामिल हैं।

    राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार हाल की हिंसक घटनाओं और बाहुबली छवि वाले नेताओं के विरोध के बीच मोकामा की राजनीति और भी हॉट सीट बन गई है।

    भूमिहार वोटों की दिशा इस चुनाव का निर्णायक पहलू मानी जा रही है। पूर्व अनुमान था कि भूमिहार वोट बिखरेगा, लेकिन दुलारचंद हत्याकांड और अनंत सिंह की जेल जाने के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं।

    अब यह संभावना है कि भूमिहार वोटर अनंत सिंह के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं।

    मोकामा में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

    यह मुकाबला न केवल मोकामा बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करेगा।